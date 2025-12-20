FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BORBA S VATROM /

Veliki požar progutao OPG kod Grubišnog polja: Plamen zahvatio štale i strojeve

Veliki požar progutao OPG kod Grubišnog polja: Plamen zahvatio štale i strojeve
×
Foto: Borna Jakšić/pixsell - ilustracija

Očevid će biti obavljen nakon što se požar ugasi i steknu uvjeti

20.12.2025.
22:29
Hina
Borna Jakšić/pixsell - ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Požar većih razmjera planuo je u subotu predvečer na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u Ivanovu Selu, a u tijeku je gašenje, izvijestila je Policijska postaja u Grubišnom Polju.

Županijski centar 112 zaprimio je u 18,37 sati dojavu o većem požaru na OPG-u na adresi Praška kbr. 53, u Ivanovu Selu.

Požar je zahvatio zgrade za smještaj životinja i poljoprivrednih vozila. Na teren su upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji požar gase.

Očevid će biti obavljen nakon što se požar ugasi i steknu uvjeti, a službeno izvješće očekuje se tijekom nedjelje, naveli su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci otkrili detalje drame u centru Trogira: 'Požar se brzo širio, morali smo se povući...'

Grubisno PoljePožar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BORBA S VATROM /
Veliki požar progutao OPG kod Grubišnog polja: Plamen zahvatio štale i strojeve