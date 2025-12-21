FREEMAIL
PROZVALA DUBOKU DRŽAVU /

Šefica američkih špijuna otkrila što misli o Rusiji: 'Ne mogu osvojiti Ukrajinu, a kamoli Europu'

Šefica američkih špijuna otkrila što misli o Rusiji: 'Ne mogu osvojiti Ukrajinu, a kamoli Europu'
Foto: Profimedia/ilustracija

'Istina je da američka obavještajna zajednica procjenjuje da Rusija nema sposobnost osvojiti i okupirati Ukrajinu, a kamoli izvršiti invaziju i okupaciju Europe', navela je Gabbard

21.12.2025.
15:42
danas.hr
Profimedia/ilustracija
Tulsi Gabbard, ravnateljica Nacionalne obavještajne zajednice SAD-a, u subotu je poručila da američka obavještajna zajednica ne procjenjuje da Rusija ima sposobnost osvajanja Europe ili čak Ukrajine.

U objavi na platformi X, Gabbard je rekla da "ratni huškači duboke države i njihovi propagandni mediji" pokušavaju potkopati napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da donese mir Ukrajini i Europi. 

"Lažno tvrde da se američka obavještajna zajednica slaže i podržava stajalište Europske unije i NATO-a da je cilj Rusije invazija i osvajanje Europe", navodi Gabbard.

 

"Istina je da američka obavještajna zajednica procjenjuje da Rusija nema sposobnost osvojiti i okupirati Ukrajinu, a kamoli izvršiti invaziju i okupaciju Europe", dodala je Gabbard. 

Što je objavio Reuters? 

Podsjetimo, Reuters je, pozivajući se na šest izvora, u petak objavio da američke obavještajne službe upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i povratiti dijelove Europe. 

Nalazi obavještajaca u velikoj mjeri se slažu sa stajalištima europskih čelnika i obavještajnih agencija, koji smatraju da Putin želi cijelu Ukrajinu i teritorij bivšeg sovjetskog bloka, među koji spadaju i NATO članice.

"Obavještajni podaci oduvijek su govorili za Putin želi više. Europljani su u to uvjereni, Poljaci su apsolutno uvjereni, a Baltičke zemlje misle da su prve na redu", rekao je Mike Quigley, demokratski član Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma u razgovoru za Reuters. 

POGLEDAJTE VIDEO: Putin poslao oštru poruku Europi i optužio je za krađu: 'To je pljačka usred bijela dana'

SadUkrajinaRusija
