Šefica američkih špijuna otkrila što misli o Rusiji: 'Ne mogu osvojiti Ukrajinu, a kamoli Europu'

Tulsi Gabbard, ravnateljica Nacionalne obavještajne zajednice SAD-a, u subotu je poručila da američka obavještajna zajednica ne procjenjuje da Rusija ima sposobnost osvajanja Europe ili čak Ukrajine.

U objavi na platformi X, Gabbard je rekla da "ratni huškači duboke države i njihovi propagandni mediji" pokušavaju potkopati napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da donese mir Ukrajini i Europi.

"Lažno tvrde da se američka obavještajna zajednica slaže i podržava stajalište Europske unije i NATO-a da je cilj Rusije invazija i osvajanje Europe", navodi Gabbard.

Deep State warmongers and their Propaganda Media are again trying to undermine President Trump's efforts to bring peace to Ukraine—and indeed Europe—by falsely claiming that the 'U.S. intelligence community' agrees to and supports EU/NATO viewpoint that Russia's aim is to… — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) December 20, 2025

"Istina je da američka obavještajna zajednica procjenjuje da Rusija nema sposobnost osvojiti i okupirati Ukrajinu, a kamoli izvršiti invaziju i okupaciju Europe", dodala je Gabbard.

Što je objavio Reuters?

Podsjetimo, Reuters je, pozivajući se na šest izvora, u petak objavio da američke obavještajne službe upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i povratiti dijelove Europe.

Nalazi obavještajaca u velikoj mjeri se slažu sa stajalištima europskih čelnika i obavještajnih agencija, koji smatraju da Putin želi cijelu Ukrajinu i teritorij bivšeg sovjetskog bloka, među koji spadaju i NATO članice.

"Obavještajni podaci oduvijek su govorili za Putin želi više. Europljani su u to uvjereni, Poljaci su apsolutno uvjereni, a Baltičke zemlje misle da su prve na redu", rekao je Mike Quigley, demokratski član Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma u razgovoru za Reuters.

