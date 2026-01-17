Hrvatska uz puno muke srušila autsajdera, senzacija Srbije, nemilosrdni Šveđani i Francuzi

Treći dan Europskog prvenstva u rukometu donio je prvu utakmicu (i prvu pobjedu) Hrvatske u skupini E. Uz našu grupu, u akciji su bile i momčadi u skupinama A i C.

Skupina E

Hrvatska rukometna reprezentacija puno je teže od očekivanog svladala reprezentaciju Gruzije s 32-29 (15-14) u subotnjoj utakmici odigranoj u Malmo Areni, kojom je otvorila nastup na Europskom prvenstvu u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.

Hrvatskoj reprezentaciji je bilo potrebno gotovo 20 minuta i zaostatak od čak šest pogodaka da bi se pokrenula u dvoboju protiv Gruzije koja se u Malmo Areni, na startu Europskog prvenstva pokazala u iznenađujuće kvalitetnom izdanju.

Bila je to vrlo dramatična utakmicu u čijem su tek završetku naši rukometaši uspjeli slomiti Gruzijce i stići do dva boda.

Šveđani na vrhu

U drugoj utakmici u našoj skupini Švedska je otvorila Europsko prvenstvo pobjedom nad Nizozemskom 36:31. Nizozemci su se odlično držali sve do 26. minute kada im je isključen najbolji igrač Luc Steins zbog nesportskog prekršaja što možete pogledati OVDJE. Šveđani su se nakon toga počeli odvajati i već početkom drugog poluvremena su imali plus šest što su držali do kraja.

Švedska je sada na vrhu skupine E ispred Hrvatske zbog bolje gol-razlike. U sljedećem kolu igraju Švedska i Gruzija te Hrvatska i Nizozemska.

Skupina A

Stopostotni Španjolci

U skupini A u kojoj se igralo drugo kolo Španjolska je rezultatom 30:25 pobijedila Austriju i stigla do druge pobjede na prvenstvu.

Utakmica pred više od osam tisuća gledatelja bila je praktički riješena već u prvom poluvremenu. Španjolci su od početka nametnuli svoj ritam i na odmor otišli s velikom prednošću od sedam pogodaka, ostavivši Austrijance bez pravih rješenja u napadu i obrani.

Iako je Austrija u nastavku pokazala znatno bolje lice i uspjela smanjiti zaostatak, njihov povratak nije bio dovoljan za preokret. Iskusna španjolska momčad mirno je kontrolirala susret do kraja. Austriju je predvodio Tobias Wagner sa šest golova, dok su kod pobjednika po četiri zabili Imanol Garciandia i Aleix Gómez.

Španjolska je nakon ove pobjede na vrhu skupine s četiri boda, dok su Austrijanci posljednji bez osvojenog boda.

Srpska senzacija

Rukometna reprezentacija Srbije priredila je prvorazredno iznenađenje na Europskom prvenstvu svladavši u Herningu jednog od favorita natjecanja, moćnu Njemačku. Pobjeda je tim veća jer je stigla nakon uvodnog poraza od Španjolske, čime su se "Orlovi" vratili u igru za plasman u drugi krug.

Ključ srpske pobjede ležao je u čvrstoj i konstantnoj obrani tijekom svih 60 minuta. Jednom kada su preuzeli vodstvo, izabranici Raúla Gonzáleza ga više nisu ispuštali. Na vratima je briljirao Dejan Milosavljev s 12 obrana (31 %), dok je nagradu za igrača utakmice ponio mladi Stefan Dodić. Lijevi vanjski postigao je četiri pogotka iz isto toliko pokušaja te dodao pet ključnih asistencija, pokazavši iznimnu zrelost u igri. Njemačka reprezentacija, prepuna zvijezda poput Jurija Knorra i kapetana Johannesa Golle, nije pronašla rješenje za srpsku igru.

S druge strane, Nijemcima nije pomogla ni sjajna večer Mira Schluroffa i Renārsa Uščinsa, koji su obojica postigli po šest golova. Momčad Alfreda Gislasona, koja je u Dansku stigla kao osvajač olimpijskog srebra, sada se nalazi u nezavidnoj poziciji uoči posljednjeg kola protiv Španjolske.

Skupina C

Francuska demonstracija sile

Aktualni europski prvaci, rukometaši Francuske, osigurali su prolazak u drugi krug EHF Eura 2026. nakon što su u drugom kolu skupine C u norveškom Bærumu deklasirali reprezentaciju Ukrajine rezultatom 46:26. Bila je to igra u kojoj su Francuzi potvrdili status favorita i srušili vlastite rekorde.

Iako je Ukrajina dobro otvorila utakmicu i desetak minuta držala korak s favoritom, francuski izbornik Guillaume Gille je nakon time-outa posložio redove. Uslijedila je nevjerojatna serija Francuza koji su u posljednjih 17 minuta prvog dijela primili samo dva pogotka, stvorivši na poluvremenu prednost od čak 12 golova (24:12). U nastavku su samo povećavali razliku do konačnih plus dvadeset.

Ovom fantastičnom pobjedom Francuska je srušila dva rekorda: ostvarila je najuvjerljiviju pobjedu i postigla najviše pogodaka u jednoj utakmici na europskim prvenstvima. Najefikasniji su bili Melvyn Richardson, Benoit Kunkoud i Dylan Nahi sa po šest golova, dok je kod Ukrajine prednjačio Dmitro Artemenko s osam pogodaka.

Norvežani se mučili

Norveška rukometna reprezentacija osigurala je prolazak u glavni krug Europskog prvenstva 2026. nakon što je u Bærumu, u napetoj utakmici drugog kola skupine C, svladala borbenu Češku. Domaćini su se tako pridružili Francuskoj, a njihov će međusobni dvoboj u ponedjeljak odlučivati o pobjedniku skupine.

Utakmicu je obilježio fantastičan dvoboj vratara. Na češkim vratima briljirao je Tomáš Mrkva, koji je s nevjerojatnih 17 obrana (38%) dugo držao svoju momčad u igri. S druge strane, ni Norvežanin Torbjorn Bergerud nije zaostajao, upisavši 14 ključnih obrana uz sjajan postotak od 41 posto.

Norvežane je do važne pobjede predvodio August Pedersen s devet pogodaka iz deset pokušaja. Kod Čeha, koji su igrali hrabro od prve minute, najefikasniji je bio lijevi vanjski Jonáš Josef sa sedam postignutih golova. Sander Sagosen je također pridonio pobjedi, izjednačivši se sa Stefanom Lövgrenom na četvrtom mjestu vječne ljestvice strijelaca Eura.

