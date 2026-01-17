Švedska poslala opaku poruku Hrvatskoj: Rano slomili Nizozemce kojima se dogodio peh

1. kolo Europskog prvenstva u rukometu, skupina E 36 Švedska : 31 Nizozemska

Švedska je otvorila Europsko prvenstvo pobjedom nad Nizozemskom 36:31. Nizozemci su se odlično držali sve do 26. minute kada im je isključen najbolji igrač Luc Steins zbog nesportskog prekršaja što možete pogledati OVDJE. Šveđani su se nakon toga počeli odvajati i već početkom drugog poluvremena su imali plus šest što su držali do kraja.

Švedska je sada na vrhu skupine E ispred Hrvatske zbog bolje gol-razlike. U ponedjeljak igraju Švedska i Gruzija te Hrvatska i Nizozemska.

Kronologija

Hrvatska je u dramatičnoj utakmici pobijedila Gruziju 32-29 o čemu više možete čitati OVDJE, a sada se okrećemo drugoj utakmici u našoj skupini, dvoboju domaćina Švedske protiv Nizozemske.

Šveđani su odlično otvorili utakmicu na krilima svojih navijača. Nizozemci se dosta muče u napadu na početku, ali vratili su se brzo s 3:1 na 3:3. Naturalizirani Nizozemac Reiner Taboada koji je rođen na Kubi je dobro otvorio utakmicu dvama pogocima, ali je zaradio i prvo isključenje na utakmici.

Rezultat 4:4 je stajao više od tri minute, puno se promašivalo, ali onda je sjevnula bomba Erica Johanssona koji je zabio tri od prvih pet švedskih golova. Šveđani se muče zabiti gol, a onda Nizozemci uvijek brzo uzvrate i već 15 minuta se igra gol za gol. Eric Johansson je zabio gotovo polovicu švedskih golova, 5 od jedanaest, četiri je dodao Felix Claar.

Wanne je promašio sedmerac za 12:10, a i iz igre je već skupio tri promašaja. Vratar Appelgren je na nivou i drži Šveđane u prednosti. Dojam je da Nizozemci lakše dolaze do izrađenih prilika, ali više promašuju. Izluđuje ih Appelgren. Dobar je i Dorgele na drugoj strani pa smo vidjeli malo golova do sada.

Najbolji igrač Nizozemske, Luc Steins je dobio crveni karton za nesportski prekršaj nad igračem koji je išao 1 na 1. Velik udarac za Nizozemce. To je jako pomoglo Švedskoj koja se do kraja poluvremena odvojila na četiri razlike i sa 16:12 se ide na poluvrijeme.

Na početku drugog poluvremena opet obrane Appelgrena koji drži 40 posto i Švedska se krće odvajati, čini se. Najveća švedske prednost je šest razlike i tu drže Nizozemce nakon desetak minuta drugog poluvremena. Igra se gol za gol, malo su posustali odlični vratari.

Palicka je zamijenio Appelgrena, ali navike se ne mijenjaju, obranio je dva teška šuta i drži Švedsku na lijepoj prednosti. Cijelo drugo poluvrijeme se igra na 4-6 razlike za Švedsku.

Tako je bilo do kraja i Švedska je upisala pobjedu 36-31.

Najava

Treći je dan prvog kola Europskog prvenstva u rukometu. Treći domaćin igrat će svoju prvu utakmicu. Švedska igra protiv vrlo neugodne Nizozemske u skupini E u kojoj je i Hrvatska.

Domaćin je veliki favorit u ovoj utakmici i jedan od favorita prvenstva, ali Nizozemci su vrlo dobra reprezentacija i u usponu su posljednjih nekoliko godina. Na prošlom Euru, prije dvije godine, također su bili u skupini, a tada su Šveđani u tijesnoj utakmici slavili s 29-28.

Sve o Europskom prvenstvu u rukometu čitajte na portalu Net.hr, a utakmice gledajte na platformi Voyo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nizozemci su poznati po brzoj igri, agresivnoj tranziciji i šutu izvana, a vodi ih upravo Šveđanin Staffan Olsson. Zbog ozljeda će turnir propustiti dva ključna igrača, Kay Smits, sjajni desni vanjski i uvjerljivo najbolji strijelac momčadi, te Bart Ravensbergen, prvi vratar i jedan od stupova obrane.

Za Švedsku je dobra vijest što je spreman njihov vratar i velika uzdanica Andreas Palicka. Lošija vijest za Šveđane je izostanak Jerryja Tollbringa, koji je otpao zbog ozljede lista. Unatoč tome, Švedska ostaje jedan od glavnih favorita turnira i sigurno najteži suparnik Hrvatske u skupini.

Prijenos utakmice je od 20:20 na RTL 2 i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Spremite se za Džombu, Vorija i Vargeka: Evo kad kreće Vrijeme je za rukomet