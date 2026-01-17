FREEMAIL
OPASNI NIZOZEMCI /

Domaćin traži prvu pobjedu na prvenstvu u utakmici koja je važna i za Hrvatsku

Domaćin traži prvu pobjedu na prvenstvu u utakmici koja je važna i za Hrvatsku
Foto: Kirill Kudryavtsev/afp/profimedia

Utakmicu Švedske i Nizozemske pratite UŽIVO na portalu Net.hr, prijenos je na RTL 2 i Voyo

17.1.2026.
16:14
Dominik Franculić
Kirill Kudryavtsev/afp/profimedia
1. kolo Europskog prvenstva u rukometu, skupina E
17.01.2026.
20:30
0
Švedska
 
:
0
Nizozemska
 

Uživo

Utakmica počinje u 20:30. Prijenos je na RTL 2 i platformi Voyo.

Najava

Treći je dan prvog kola Europskog prvenstva u rukometu. Treći domaćin igrat će svoju prvu utakmicu. Švedska igra protiv vrlo neugodne Nizozemske u skupini E u kojoj je i Hrvatska.

Domaćin je veliki favorit u ovoj utakmici i jedan od favorita prvenstva, ali Nizozemci su vrlo dobra reprezentacija i u usponu su posljednjih nekoliko godina. Na prošlom Euru, prije dvije godine, također su bili u skupini, a tada su Šveđani u tijesnoj utakmici slavili s 29-28.

Sve o Europskom prvenstvu u rukometu čitajte na portalu Net.hr, a utakmice gledajte na platformi Voyo.

Nizozemci su poznati po brzoj igri, agresivnoj tranziciji i šutu izvana, a vodi ih upravo Šveđanin Staffan Olsson. Zbog ozljeda će turnir propustiti dva ključna igrača, Kay Smits, sjajni desni vanjski i uvjerljivo najbolji strijelac momčadi, te Bart Ravensbergen, prvi vratar i jedan od stupova obrane.

Za Švedsku je dobra vijest što je spreman njihov vratar i velika uzdanica Andreas Palicka. Lošija vijest za Šveđane je izostanak Jerryja Tollbringa, koji je otpao zbog ozljede lista. Unatoč tome, Švedska ostaje jedan od glavnih favorita turnira i sigurno najteži suparnik Hrvatske u skupini.

Prijenos utakmice je od 20:20 na RTL 2 i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Spremite se za Džombu, Vorija i Vargeka: Evo kad kreće Vrijeme je za rukomet

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026švedska Rukometna ReprezentacijaNizozemskaRukomet 2026
komentara
najčitanije
