Stiže nova ciklona: Meteorologinja otkrila kada kreće promjena i gdje je moguć snijeg

Sivo i tmurno vrijeme kakvo mi u unutrašnjosti imamo već tjednima, još će potrajati neko vrijeme jer ćemo biti u polju sniženog tlaka zraka, a iznad nas je dosta vlage plus nova ciklona koja će se premještati južnije od nas.

SRIJEDA

Jutro će zato biti slično kao i prethodnih dana - magla i niski oblaci u unutrašnjosti, a na Jadranu oblačno uz kišu već od jutra. Puhat će umjereno i jako jugo, u unutrašnjosti jugozapadnjak s kojima će pristizati topliji, vlažniji zrak. Temperatura od 2 do 5, na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva

Prema sredini dana kiše će biti i u unutrašnjosti, doduše u vrlo malim količinama i ne u svim krajevima. Bit će toplije od prosjeka za prvu polovinu veljače - uglavnom iznad 10 Celzijevih stupnjeva Na istoku i koji stupanj viša temperatura - između 11 i 15, a ovdje će puhati slab do umjeren jugoistočnjak. Poslijepodne i prema večeri može pasti i malo kiše, osobito u Podravini

U Dalmaciji su najveće šanse za obilniju oborinu, lokalno pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će jako jugo, a temperatura između 11 u zaleđu i 13 ili 14 stupnjeva na obali i otocima. Sjevernije će kiše biti manje prema kraju dana, a prevladavat će oblačno uz umjereno do jako jugo. Kiša će padati i u gorskom dijelu gdje će uz umjeren jugozapadnjak također biti toplije od prosjeka.

IDUĆIH DANA

Što nas očekuje do kraja tjedna!? Najveće šanse u bliskoj budućnosti za malo sunčanog vremena su u petak što iskoristite ako možete jer nam za vikend stiže nova ciklona, ali ovaj put uz osjetno zahladnjenje! U nedjelju će uz kišu padati susnježica, u gorju snijeg, i bit će hladno uz jak sjeverac. Podsjetnik da zima još nije završila!

Na Jadranu sljedećih dana dosta kiše, pljuskova praćenih grmljavinom i jakog vjetra. U subotu će pojačati jugo kao najava nove promjene vremena i nove kiše, a od nedjelje i na moru osjetno zahladnjenje što će pratiti jaka bura s olujnim udarima!