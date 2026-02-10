Tjedan u znaku frontalnog poremećaja: A za vikend? Stiže izgledna promjena vremena

Slijedi nam nekoliko dana u znaku južine i pada tlaka. Tek što je jedna ciklona odmaknula dalje od naših krajeva, počinju nam se brzo približavati frontalni poremećaji s Atlantika, koji će obilježiti sredinu tjedna.

UTORAK

Ujutro još dosta oblaka, lokalno i malo kiše, uglavnom u gorju i na području Dalmacije, gdje može biti i pljuskova uz pojačano jugo. Naime, na sjevernom Jadranu uglavnom suho jer će prolazno zapuhati slaba do umjerena bura. Na kopnu vjetar slab, tek ponegdje u Slavoniji umjeren jugoistočni. Zato po kotlinama, prije svega na zapadu može biti magle.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake pa i češća sunčana razdoblja. Uglavnom suho, a puhat će većinom slab južni ili jugoistočni vjetar. Podjednako svježe ili prohladno, bit će oko 8 ili 9 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, samo prolazno moguće malo kiše, uglavnom u Posavini. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura malo niža, bit će između 7 i 9 °C.

U Dalmaciji i dalje pretežno oblačno uz povremeno pojačano jugo, osobito na širem dubrovačkom području. Sjevernije moguća i kraća sunčana razdoblja, dok će prema jugu biti veća vjerojatnost za kišu. No, jugo prema večeri prolazno slabi. Podjednako svježe, između 11 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu oblačno ostaje na Kvarneru i u unutrašnjosti Istre, a povremena slaba kiša na širem riječkom području. Drugdje kraća sunčana razdoblja. Bura će sasvim oslabjeti, a zapuhat će slabo do navečer umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Bit će između 10 i 13 °C, u gorju između 5 i 8 °C.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti ostaje promjenjivo i toplije od uobičajenog za ovo doba godine, osobito sredinom tjedna uz južinu. Svakodnevno barem malo kiše, najviše u četvrtak, a najviše sunca očekuje se u petak. Za vikend izgledna promjena, zahladnjenje uz sjeverac s kojim bi u gorskim predjelima moglo biti susnježice i snijega, a koja snježna pahulja moguća je u noći na nedjelju nakratko i u nizinama.

Foto: Rtl Danas

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu kišovito i vjetrovito u srijedu te osobito u četvrtak kada je uz olujne udare juga i oštra te nizak tlak, ponovno moguće plavljenje riva. Prolazno smirivanje u petak, a za vikend se više kiše i pljuskova očekuje na području Dalmacije, dok će na sjeveru zapuhati jaka na udare olujna bura. Bura će se krajem tjedna proširiti duž cijele obale, tjerati oblake, ali će i zahladiti.