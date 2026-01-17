FREEMAIL
EKSKLUZIVNA USPOREDBA /

Cijene hrane i pića u Švedskoj usporedili smo s Hrvatskom prošle godine: Rezultati će vas iznenaditi

Cijene hrane i pića u Švedskoj usporedili smo s Hrvatskom prošle godine: Rezultati će vas iznenaditi
Foto: Pixsell/Privatna arhiva

S obzirom na prosječne plaće u Hrvatskoj i Švedskoj, ovo je teško za povjerovati...

17.1.2026.
15:58
Vehmir Džakmić
Pixsell/Privatna arhiva
Hrvatska rukometna reprezentacija otvara svoj nastup na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj nastupom protiv Gruzije. Sve se utakmice igraju u Malmöu u Švedskoj, a ono što smo danas otkrili je kolike su cijene hrane i pića u dvorani

Coca-Cola, bila ona obična ili zero od pola litre koštat će vas 35 švedskih kruna, što je u našoj valuti oko 3,27 eura. Različiti okusi Fante također su 35 švedskih kruna, kao i Sprite, mineralna ili obična voda od pola litre. RedBull, ali onaj od 25 dcl je 30 švedskih kruna, što je manje od 3 eura, točnije 2,80

Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas

Najskuplje je ustvari Norrlands Guld Beer, popularno švedsko pivo od pola litre koje stoji 69 švedskih kruna, odnosno 6,44 eura.

Usporedili smo te cijene s onim što nas je prošle godine dočekako u Areni Zagreb na Svjetskom prvenstvu kojem je domaćin bila Hrvatska. 

Vrijeme je za rukomet počinje u 16.45, utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00, a sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO

Ljudi su tada bili neugodno iznenađeni cijenama jela, pića, ali i ostalih rukometnih rekvizita. Pivo je tako primjerice bila šest, Coca-cola pet, a voda četiri eura. Za čašu ćete morati izdvojiti dodatna dva eura, a posebno je 'veselo' na dijelu s 'merchom'.

Foto: Net.hr
Foto: Net.hr

Mogli ste primjerice kupiti kišobran za 30 eura. To je HRS-ov kišobran, a nudi se i jeftinija opcija od 25 eura za 'Foxy kišobran'. Replika dresa će vas primjerice koštati 40 eura, a sve cijene pogledajte u cjenicima.

Sukladno tome, vidimo da su cijene danas u Švedskoj jeftinije u odnosu na prošlu godinu u Hrvatskoj. Pivo je jefinije za 2,73 eura, Coca-Cola za 1,73... A vrijedi naglasiti da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1450 eura, a prosječna mjesečna plaća u Švedskoj je od 2200 do 2500 eura. 

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Musa u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner' 

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026CijeneHranaPićeProsječna Plaća
