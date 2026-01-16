Srbi se raspisali o tome kako su napravili veliku uslugu Hrvatskoj: 'Komšije uputile molbu'

Hrvatska vaterpolo reprezentacija i hrvatska rukometna reprezentacija svoje će utakmice na europskim prvenstvima igrati u subotu. Prvo će na teren naši rukometaši koji od 18.00 sati otvaraju nastup na Europskom prvenstvu utakmicom s Gruzijom, a u 20.30 igraju vaterpolisti koji na Euru u Beogradu igraju prvu utakmicu u drugom krugu Eura protiv Rumunjske.

Te su se utakmice prema originalnom planu obje trebale igrati u terminu od 18.00 sati, no došlo je do promjene i sada će hrvatski navijači moći pogledati obje utakmice.

Srpski Kurir objavio je u petak tekst s naslovom "SRBIJA UČINILA VELIKU USLUGU HRVATSKOJ! Beograd ponovo pokazao da je sjajan domaćin: Komšije uputile molbu - odmah smo im izašli u susret! Evo o čemu se radi!" u kojemu piše da je HRT, koji prenosi utakmice u Lijepoj Našoj, zatražio od organizatora vaterpolskog eura u Beogradu da naprave uslugu i promijene termin utakmice Barakuda.

Organizatori su izašli u susret, uvažili zahtjev i pomaknuli termin utakmice Hrvatska - Rumunjska na 20.30.

