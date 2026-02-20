Caroline Kennedy i obiteljsko prokletstvo: Tragično izgubila oca, mlađeg brata i kći

U svijetu u kojem se imena i nasljeđa grade i ruše, ime Kennedy stoji kao monolit američke povijesti, sinonim za moć, ambiciju i takozvani Camelot, kratko, sjajno razdoblje nade. No, za Caroline Kennedy, jedino preživjelo dijete predsjednika Johna F. Kennedyja i Jacqueline Kennedy Onassis, to ime nosi i težinu nezamislive tragedije.

Foto: Gibson Moss/Alamy/Profimedia

Njezin život, premda ispunjen javnom službom i tihim dostojanstvom, priča je o izdržljivosti žene koja je morala pokopati gotovo sve koje je voljela, svjedočeći onome što mnogi nazivaju "prokletstvom Kennedyjevih".

Posljednji, i možda najokrutniji udarac, stigao je krajem 2025. godine smrću njezine 35- godišnje kćeri Tatiane.

Foto: BEN STANSALL/AFP/Profimedia

Djetinjstvo prekinuto pucnjem

Rođena 27. studenog 1957. godine, Caroline je sa svojim mlađim bratom Johnom F. Kennedyjem Jr. provela rane godine u Bijeloj kući, unoseći dječju radost i spontanost u stroge hodnike moći.

Foto: Circa Images/Universal images group/Profimedia

Fotografije nje kako jaše ponija Macaronija po travnjaku ili se skriva ispod očevog stola u Ovalnom uredu postale su ikonični prizori američke nevinosti. No, taj idiličan svijet srušio se 22. studenog 1963. godine, pet dana prije njezinog šestog rođendana.

Foto: Gibson Moss/Alamy/Profimedia

Dok je nacija oplakivala ubijenog predsjednika djevojčica se suočila s gubitkom oca. Njezina dadilja, Maud Shaw, kasnije je u memoarima opisala kako joj je te večeri morala priopćiti strašnu vijest. "Ne mogu prestati plakati, Caroline, jer imam jako tužne vijesti", rekla joj je, nakon čega je uslijedio trenutak koji će zauvijek obilježiti njezin život.

Foto: Gibson Moss/Alamy/Profimedia

Bio je to tek prvi u nizu gubitaka koji su je pratili.

Niz tragedija koje su oblikovale život

Nakon očeve smrti, njezin stric Robert F. Kennedy postao je očinska figura njoj i Johnu Jr. No, samo pet godina kasnije, 1968. godine, i on je ubijen u atentatu.

Foto: -/Everett/Profimedia

Prestrašena za sigurnost svoje djece, Jacqueline ih je odvela iz Amerike, udavši se za grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa. "Ako ubijaju Kennedyjeve, moja djeca su glavne mete", navodno je rekla.

Foto: MARIA BASTONE/AFP/Profimedia

Ipak, tragedija je nastavila pratiti obitelj.

Foto: Profimedia

Godine 1994. Jacqueline umire od raka u 64. godini života, ostavljajući Caroline i Johna Jr. da se zajedno nose s gubitkom voljene majke. Njihova veza, ionako čvrsta zbog svega što su zajedno prošli, postala je još jača.

Foto: Profimedia

Kao jedini ljudi na svijetu koji su dijelili jedinstveno iskustvo odrastanja u Bijeloj kući, gubitka oca na tako brutalan način i života pod budnim okom javnosti, bili su neraskidivo povezani.

Iako karakterno različiti – Caroline povučena i zaštitnički nastrojena prema privatnosti, a John karizmatičan i otvoreniji javnosti – bili su jedno drugome najveća podrška. Bili su partneri u tuzi i čuvari obiteljskog nasljeđa.

Foto: JON LEVY/AFP/Profimedia

A onda je, u srpnju 1999. godine, uslijedio udarac od kojeg se činilo da se nemoguće oporaviti.

John F. Kennedy Jr., njegova supruga Carolyn Bessette i njezina sestra Lauren poginuli su u zrakoplovnoj nesreći. Avionom je pilotirao sam John.

Caroline je u jednom danu izgubila brata, šogoricu i jedinog člana uže obitelji koji je u potpunosti razumio teret koji su zajedno nosili.

Foto: Profimedia

Postala je jedini preživjeli potomak omiljenog predsjednika Jackie Kennedy.

"Caroline je pretrpjela iste gubitke kao i John, osim što je na kraju pretrpjela i gubitak brata", kazao je povjesničar Steven M. Gillon.

Snaga za novi početak

Unatoč svemu, Caroline Kennedy nikada nije dopustila da je tragedija definira. Diplomirala je na Harvardu i stekla doktorat prava na Sveučilištu Columbia.

Foto: PHOTOlink/Everett/Profimedia

Godine 1986. udala se za dizajnera Edwina Schlossberga, s kojim je izgradila vlastitu obitelj, podižući troje djece: Rose, Tatianu i Jacka. Nastojala im je pružiti što normalniji život, daleko od medijske pompe koja ju je pratila od rođenja.

Foto: MIKE THEILER/UPI/Profimedia

Profesionalno se posvetila očuvanju očeve ostavštine kao predsjednica Zaklade knjižnice John F. Kennedy, ali i javnoj službi. Služila je kao američka veleposlanica u Japanu za vrijeme predsjednika Baracka Obame te kao veleposlanica u Australiji pod predsjednikom Joeom Bidenom. Njezina karijera odraz je obiteljske predanosti služenju domovini, ali na njezin vlastiti, tiši i odmjereniji način.

Foto: Ryan McBride/AFP/Profimedia

Najteži udarac i borba za nasljeđe

Činilo se da je nakon toliko oluja Caroline napokon pronašla mir. No, sudbina je imala drugačije planove. U studenom 2025. godine, njezina srednja kći, Tatiana Schlossberg, cijenjena novinarka i majka dvoje male djece, objavila je u časopisu The New Yorker esej potresnog naslova "Bitka s mojom krvi".

Foto: Craig Barritt/Getty images/Profimedia

U njemu je otkrila da boluje od terminalnog oblika akutne mijeloične leukemije.

"Cijeli život trudila sam se biti dobra, štititi majku i nikada je ne uzrujati ili naljutiti", napisala je. "Sada sam njezinom životu, životu naše obitelji, dodala novu tragediju i ne postoji ništa što mogu učiniti da to zaustavim."

Tatiana je preminula 30. prosinca 2025. u dobi od samo 35 godina. Gubitak djeteta najveća je bol koju roditelj može doživjeti, a za Caroline je to bio posljednji, okrutni podsjetnik na krhkost života.

Dok se njezin sin Jack priprema za ulazak u politiku, a ona sama se početkom 2025. javno suprotstavila svom rođaku Robertu F. Kennedyju Jr.-u zbog njegovih kontroverznih stavova, Caroline nastavlja svoju borbu.

Foto:

Život Caroline Kennedy priča je o ženi koja je odrasla pod svjetlima reflektora, ali je svoje najteže bitke vodila u tišini. Ona je posljednji svjedok jedne ere, čuvarica sjećanja i simbol nevjerojatne snage. Iako je njezino ime neraskidivo vezano uz tragediju, njezin život dokaz je da se i nakon najmračnije noći može pronaći snaga za novo jutro, makar ono bilo ispunjeno sjenama prošlosti.

