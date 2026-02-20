Prvak Formule 1 više nije u vezi s prelijepom influencericom: Svašta se događalo

Najpoznatiji par Formule 1 više nije zajedno. Britanski The Sun objavio je kako prvak Formule 1 Lando Norris više nije u vezi s portugalskim modelom Margaridom Corceiro.

Norris je u razgovoru s kolegom Carlosom Sainzom otkrio kako je "slobodan čovjek" u jednom TikTok videu. Norris i Magui počeli su hodati 2023., ali su prekinuli 2024., prije nego što su obnovili svoju vezu 2025. s portugalskom manekenkom i glumicom koju smo vidjeli na mnogim svojim utrkama.

Glamurozna influencerica Magui imala je legiju obožavatelja prije nego što su ona i Norris postali par, s 2,5 milijuna pratitelja na Instagramu. Prije nego što je počela izlaziti s vozačem Formule 1, 23-godišnjakinja se našla u ljubavnom trokutu između dva nogometaša.

Magui je bila u vezi s bivšom zvijezdom Chelseaja Joãoom Felixom između 2019. i 2023. godine. Međutim, 2022. godine suočila se s optužbama za varanje portugalskog igrača sa sunarodnjakom Pedrom Porrom, koji sada igra za Tottenham.

Izvor je ekskluzivno za The Sun govorio o njezinom prekidu s Norrisom: „Već neko vrijeme postoje znakovi upozorenja. Udaljili su se nakon njegove pobjede prošle sezone. „Najveći nagovještaj došao je u Bahreinu dok su on i njegov tim nastavili testirati prije nove sezone. Lando je održao zabavu kako bi zahvalio onima koji su bili uz njega od početka i kojima pripisuje zasluge za osvajanje naslova. Svatko tko je bio tamo pozirao je za grupnu fotografiju. Jedina koja nije bila tamo bila je djevojka Magui. To je naravno izazvalo glasine".

