SVIĐA LI VAM SE?

Procurila nova garnitura Vatrenih: Povratak tradiciji i zanimljiv dizajn

Procurila nova garnitura Vatrenih: Povratak tradiciji i zanimljiv dizajn
Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Treba napomenuti da su ovo i dalje sve neslužbene informacije pa je moguće da dođe do promjena

20.2.2026.
18:45
Sportski.net
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
Hrvatska nogometna reprezentacija će nakon Svjetskog prvenstva 2026. u Sjevernoj Americi zamijeniti Nike Adidasom, a sada je popularni profil na X-u Footy Headlines objavio oba potencijalna dresa, kao i majicu za zagrijavanje.

Tako bi domaći dres trebao, kao i dosad, imati kockasti uzorak, ali više tradicionalnog tipa, dok bi gostujući dres trebao biti plave boje uz stari Adidasov grb. Majica za trening trebala bi imati veoma zanimljiv uzorak.

Domaći dres možete vidjeti ovdje, dok gostujući dres možete pronaći ovdje. Trening majicu pogledajte u prilogu ispod:

Treba napomenuti da su ovo i dalje sve neslužbene informacije pa je moguće da dođe do promjena.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaHnsNikeAdidas
