Kako je miljenica Hollywooda izgledala na početku karijere? Ovako se Jennifer Aniston mijenjala kroz godine

Nakon završetka serije 2004., uspješno se prebacila na filmsko platno. Iako su njezini prvi filmski projekti uglavnom bile romantične komedije poput Zaljubljeni S Polly (Along Came Polly) i Svakog gosta tri dana dosta (The Break-Up), kasnije je dokazala da ima širi glumački raspon u ozbiljnijim ulogama, poput one u filmu Cake.