Sean Strickland oglasio se videom dan nakon meča. Ova njegova izjava osvanula je na You Tubeu: "Hvala svima na podršci, vi me držite uvijek iznad vode. Dricus, kapa dolje, strašna borba. Slomio si mi nos na šest mjesta, ali jedino dobro u tome je što je bio toliko razbijen da ga je zapravo bilo lako vratiti na mjesto, namjestiti ga. To je stvarno bilo novo iskustvo za mene", rekao je Strickland nakon meča i dodao: "Da, porazi bole, ali ljudi stalno gube, posao, djevojku, pa upadaju u ponor. Ali, Ok sam. Volim, u biti, patnju i bol jer znam da će završiti taj trenutak. Uvijek dođe novi, bolji dan, život je stvarno dobar. Zbog vas dragi fanovi, ja sam bolje. Treba biti muškarac, nije lako kad ti tako netko slomi nos pred milijunima ljudi." Na ovoj fotografiji možemo vidjeti kako cutter krpa nos Sean Stricklanda.