NEZGODNA GRUZIJA /

Sigurdsson nakon teške pobjede: 'Bili smo jako nesigurni, puno smo griješili'

'Gruzija je odigrala jako dobro i nismo uspjeli preuzeti kontrolu nad utakmicom'

17.1.2026.
20:53
Sportski.net
Hrvatska rukometna reprezentacija započela je svoj nastup na Europskom prvenstvu u Malmou. Suparnik našim dečkima bila je u 1. kolu skupine E Gruzija, a naši su slavili 32:29. 

"Puno smo griješili na početku, bili smo nesigurni. Gruzija je odigrala jako dobro i nismo uspjeli preuzeti kontrolu nad utakmicom. Bilo je teško, promašili smo puno velikih prilika, sedmeraca i takvih šansi", kratko je nakon utakmice izjavio izbornik Dagur Sigurdsson.

Još su dvije utakmice pred našom reprezentacijom u skupini. U ponedjeljak je na redu Nizozemska, a u srijedu Švedska. Sve utakmice pratite na RTL-u i platformi Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Martinović nakon drame: 'Moramo se smiriti i opustiti! Obećajem da ćemo biti bolji'​

