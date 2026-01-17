Sigurdsson nakon teške pobjede: 'Bili smo jako nesigurni, puno smo griješili'

Hrvatska rukometna reprezentacija započela je svoj nastup na Europskom prvenstvu u Malmou. Suparnik našim dečkima bila je u 1. kolu skupine E Gruzija, a naši su slavili 32:29.

"Puno smo griješili na početku, bili smo nesigurni. Gruzija je odigrala jako dobro i nismo uspjeli preuzeti kontrolu nad utakmicom. Bilo je teško, promašili smo puno velikih prilika, sedmeraca i takvih šansi", kratko je nakon utakmice izjavio izbornik Dagur Sigurdsson.

Još su dvije utakmice pred našom reprezentacijom u skupini. U ponedjeljak je na redu Nizozemska, a u srijedu Švedska. Sve utakmice pratite na RTL-u i platformi Voyo.

