LUDI TURNIR /

Čekamo izjave naših reprezentativaca nakon velike drame u Malmou

Čekamo izjave naših reprezentativaca nakon velike drame u Malmou
Foto: Mathilda Schuler/pixsell

Nakon utakmice čekamo reakcije iz našeg tabora

17.1.2026.
19:32
Sportski.net
Mathilda Schuler/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija započela je svoj nastup na Europskom prvenstvu u Malmou. Suparnik našim dečkima bila je u 1. kolu skupine E Gruzija, a naši su slavili 32:29. 

Nakon utakmice čekamo reakcije iz našeg tabora. 

Još su dvije utakmice pred našom reprezentacijom u skupini. U ponedjeljak je na redu Nizozemska, a u srijedu Švedska. Sve utakmice pratite na RTL-u i platformi Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Umirovljeni Duvnjak satima vozio da podrži reprezentaciju: 'Nervozan sam i napet'

Hrvatska Rukometna Reprezentacija Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026 Rukomet 2026
Čekamo izjave naših reprezentativaca nakon velike drame u Malmou