Čekamo izjave naših reprezentativaca nakon velike drame u Malmou

Hrvatska rukometna reprezentacija započela je svoj nastup na Europskom prvenstvu u Malmou. Suparnik našim dečkima bila je u 1. kolu skupine E Gruzija, a naši su slavili 32:29.

Nakon utakmice čekamo reakcije iz našeg tabora.

Još su dvije utakmice pred našom reprezentacijom u skupini. U ponedjeljak je na redu Nizozemska, a u srijedu Švedska. Sve utakmice pratite na RTL-u i platformi Voyo.

