SPEKTAKL /

Rukometna groznica: Hrvatska igra prvu utakmicu na Euru, nacija je na nogama

Vrijeme je za rukomet počinje u 16.45, utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00, a sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO i u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
17.1.2026.
14:35
Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatska muška rukometna reprezentacija započinje svoj nastup na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmou. Suparnik našim dečkima je u 1. kolu skupine E Gruzija. Ova utakmica mora biti pobjednička, jer Nizozemska i Švedska definitivno su jači protivnici od Gruzije, a samo će dvije najbolje momčadi iz skupine proći u drugi krug. Računica je jednostavna. Utakmica između Švedske i Nizozemske, koja će se igrati u Malmöu nakon nas (20.30, RTL2 i platforma VOYO), dat će nam jasniju sliku o tome što nas očekuje u narednim danima.

1. kolo skupine E Europskog prvenstva
17. siječnja 2026.
18.00
0
Hrvatska
 
:
0
Gruzija
 
Tablice omogućuje Sofascore

 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: 'Hrvatska mora pobijediti milom ili silom. Poklopio sam odmah tog voditelja kad je to rekao o vama'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaDagur Sigurdsson
najčitanije
