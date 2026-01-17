Rukometna groznica: Hrvatska igra prvu utakmicu na Euru, nacija je na nogama
Vrijeme je za rukomet počinje u 16.45, utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00, a sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO i u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr
Hrvatska muška rukometna reprezentacija započinje svoj nastup na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmou. Suparnik našim dečkima je u 1. kolu skupine E Gruzija. Ova utakmica mora biti pobjednička, jer Nizozemska i Švedska definitivno su jači protivnici od Gruzije, a samo će dvije najbolje momčadi iz skupine proći u drugi krug. Računica je jednostavna. Utakmica između Švedske i Nizozemske, koja će se igrati u Malmöu nakon nas (20.30, RTL2 i platforma VOYO), dat će nam jasniju sliku o tome što nas očekuje u narednim danima.
POGLEDAJTE VIDEO: 'Hrvatska mora pobijediti milom ili silom. Poklopio sam odmah tog voditelja kad je to rekao o vama'