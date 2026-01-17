Lud i nezaboravan doček! 'Nadamo se da ćemo ovakve scene gledati i ove godine'

Ono što je prošle godine obilježilo nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, osim samog osvajanja srebra, je svakako doček koji je usplijedio na Trgu bana Josipa Jelačića.

'Smrzli smo se!', rekao je Mirza Džomba.

'Neponovljivo, ovo je nešto je nevjerojatno. Nisam mogao vjerovati da mogu popiti pet kava zaredom... Puno smo dočeka vidjeli, ali kada vidiš svoj sport i na toj temperaturi i hladnoći. Drago mi je da sam bio dio te priče', dodao je Igor Vori.

