FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AVIONI IZNAD TRGA /

Lud i nezaboravan doček! 'Nadamo se da ćemo ovakve scene gledati i ove godine'

'Smrzli smo se!'

17.1.2026.
17:28
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ono što je prošle godine obilježilo nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, osim samog osvajanja srebra, je svakako doček koji je usplijedio na Trgu bana Josipa Jelačića.

'Smrzli smo se!', rekao je Mirza Džomba.

Sve aktualnosti vezano uz Hrvatsku rukometnu reprezentaciju pratite preko RTL-a, platforme VOYO ili portala Net.hr

'Neponovljivo, ovo je nešto je nevjerojatno. Nisam mogao vjerovati da mogu popiti pet kava zaredom... Puno smo dočeka vidjeli, ali kada vidiš svoj sport i na toj temperaturi i hladnoći. Drago mi je da sam bio dio te priče', dodao je Igor Vori.

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska-Gruzija pratite putem portala Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026HrvatskaDoček
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AVIONI IZNAD TRGA /
Lud i nezaboravan doček! 'Nadamo se da ćemo ovakve scene gledati i ove godine'