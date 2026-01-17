Špoljarić otkrio Sigurdssonovu tradiciju i gdje se nalazi prije utakmice: 'Dobro je, zima mu je...'

Denis Špoljarić, pomoćnik hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona, dao je izjavu za RTL uoči utakmice protiv Gruzije, prvog ispita za hrvatsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u rukometu.

Utakmica Hrvatska - Gruzija počinje u 18.00, možete je gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO

Izbornik Sigurdsson je na zagrijavanju ostao u svlačionici, što mu je postala tradicija.

"Dobro je, zima mu je pa je rekao da će ostati", komentirao je u šali Špoljarić pa otkrio da će hrvatska krenuti sa satavom kao u pripremama:

"Mandić lijevo krilo, Srna, Cindrić, Načinović, Šoštarić i Kuzmanović su starteri. Probat ćemo bez izmjena. Krenut ćemo kao i u pripremnim utakmicama protiv Njemačke."

"Prva je utakmica, najgore je otvoriti prvenstvo. Stres, nervoza, dok to ne krene.... Uvijek je mali problem prebaciti se iz moda treninga u mod utakmice. Nadam se da ćemo dobro povući i nećemo njima dozvoliti kontre jer su u tome dobri. Ako budemo poštovali dogovor, ne bi trebalo biti problema", poručio je Špoljarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Musa u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner'​