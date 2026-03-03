Postoji li pravno opravdanje za napad na Iran? Profesor s Cambridgea: 'Sila je dopuštena samo...'

Europske su ulice ovaj vikend bile pune radosnih Iranaca iz dijaspore nakon što je u američkom i izraelskom napadu ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei. "Diktator je mrtav. Ovo je najljepši dan u mom životu", rekao je jedan muškarac za Deutsche Welle (DW) dok je s drugima slavio na ulici B

ruxellesa.

Na drugom kraju grada ni dužnosnici EU-a nisu ništa manje kritični prema iranskom režimu. Uveli su niz sankcija Teheranu zbog kršenja ljudskih prava i oštro osudili njegove nedavne napade na države Perzijskog zaljeva kao odmazdu za bombardiranje Irana.

No sada se suočavaju s poznatom diplomatskom dvojbom: Jesu li američko-izraelski napadi, u kojima je prema Crvenom polumjesecu ubijeno - uz Hamneija i neke druge funkcionare režima i najmanje 555 iranskih civila, bili u skladu s međunarodnim pravom i s pravnim poretkom za koje se tako često zalaže EU?

Tijekom čitavog ponedjeljka su novinari htjeli od dužnosnika u EU čuti jasan odgovor na to pitanje, ali su svi redom pokušavali izbjeći to reći glasno i jasno.

'Nema glupih pravila o uporabi sile'

Predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak kako SAD "žele biti sigurni da najveći pokrovitelj terorizma na svijetu nikada ne može doći do nuklearnog oružja“ i da rade na uništavanju iranskih raketnih sposobnosti.

No Washington nije ni pokušao opravdati svoje napade međunarodnim okvirima. Štoviše, ministar obrane rekao je da SAD djeluje "bez obzira na to, što govore takozvane međunarodne institucije" i tu nema "nikakvih glupih pravila kad se može posegnuti za silom".

Okomio se i na američke "tradicionalne saveznike" koji "lome glavu i cjepidlače na visokoj razini, kolebajući se oko uporabe sile“. A to je poruka koja će u ionako podijeljenoj EU naići na sasvim različite reakcije.

Uzmimo Berlin, gdje je njemački kancelar Friedrich Merz pazio da ne kritizira Washington. "Relativno malo će postići pravna tumačenja međunarodnog prava“ kad je riječ o postizanju političnih promjena u Iranu, rekao je novinarima u nedjelju.

"Sada nije trenutak da držimo predavanja našim partnerima i saveznicima. Unatoč našim rezervama, dijelimo mnoge njihove ciljeve“, dodao je Merz.

U španjolskom glavnom gradu se čulo nešto drugo od premijera Pedra Sáncheza: "Odbijamo jednostranu vojnu akciju Sjedinjenih Država i Izraela koja predstavlja eskalaciju i pridonosi nesigurnijem i neprijateljskijem međunarodnom poretku", napisao je u subotu. No to je pitanje i oko kojeg među pravnicima nema sloge.

Što kaže međunarodno pravo?

Za Marca Wellera, profesora na Sveučilištu u Cambridgeu i ravnatelja programa međunarodnog prava pri institutu Chatham House, odgovor je jasan: "Ne postoji primjereno pravno opravdanje za sadašnji, kontinuirani napad na Iran“, rekao je u nedjelju.

"Međunarodno pravo ne dopušta uporabu sile kao odgovor na opći neprijateljski stav druge države, sve dok nije riječ o oružanom napadu“, napisao je Weller u analitičkom radu.

"Također, uporaba sile nije dopuštena kao oružana odmazda za prošle provokacije. Sila je dopuštena samo kao krajnje sredstvo, kad ne postoji drugi način da se država zaštiti od oružanog napada“, smatra ovaj pravni stručnjak.

Weller priznaje kako se može argumentirati da je zakonito posegnuti za vojnom silom kako bi se zaštitilo stanovništvo od vlastite vlade, ali je dodao da i brutalno gušenje prosvjeda od strane iranskog režima prošlog mjeseca "vjerojatno još nije dostiglo prag" koji bi opravdao stranu intervenciju.

Pravo nije kategorija izvan ovog svijeta

S tim se ne slaže Rosa Freedman, profesorica prava, sukoba i globalnog razvoja na Sveučilištu u Readingu: "I kao pravnik morate na ovo gledati u širem kontekstu. Pravo ne djeluje u vakuumu", rekla je za DW u ponedjeljak.

"Iran pod ovim režimom je prijetnja, ne samo Izraelu nego i cijeloj regiji već desetljećima. Jasno su izrazili prijetnje koje upućuju i svoje ambicije posjedovati nuklearno oružje i upotrijebiti ga", rekla je.

Freedman je rekla da bi se, analizirajući pravne tekstove, mogla voditi rasprava o zakonitosti: "Ali ako pogledate u kontekstu svrhe tog prava i svrhe Ujedinjenih naroda", dodala je, "vrlo je jasno da su ti (američko-izraelski) napadi u kontekstu iranskog razvoja nuklearnog oružja potpuno zakoniti".

Je li to opasan presedan?

Činjenica je da će ta rasprava uvelike ostati u okvirima pravnika — jer se neće voditi pred sudom. Vijeće sigurnosti UN-a može u slučajevima sukoba uvesti sankcije ili na neki drugi način kazniti počinitelja, ali Freedman podsjeća kako SAD može vetom spriječiti baš svaku akciju protiv sebe ili svojih saveznika — baš kao što je Rusija spriječila akciju protiv svojega rata u Ukrajini. Jasno rečeno: "Moćnije države imaju veću mogućnost raditi ono što žele".

Marc Weller iz instituta Chatham House kaže da je upravo zato važno da sve nacionalne vlade jasno odrede svoj stav: "Ta nevoljkost ukazati na nezakonito ponašanje može stvoriti dojam kako je ponovno posve prihvatljiva uporaba sile kao sredstva državne politike”, rekao je. A za Europu je to nešto što bi joj se itekako moglo obiti o glavu.

"Neće biti lako suprotstaviti se daljnjoj ruskoj agresiji ili potencijalnom kineskom ekspanzionizmu ako više nema jasnih načela na koja se možemo osloniti, a da nam se ne prigovori kako tu postoje dvostruka mjerila i vlada licemjerje", rekao je Weller za DW.

