Poskupjelo gorivo u Hrvatskoj: Pazite koliko sad stoji litra benzina i dizela

Ono što se najavljivalo, to se i dogodilo. Od utorka su skuplje cijene goriva u Hrvatskoj. Čini se kako je rat Izraela i SAD-a protiv Irana 'munjevito utjecao' na cijene naftnih derivata diljem 'Lijepe naše'.

Poskupjela su sva goriva na benzinskim pumpama. Tako obični Eurosuper 95 danas na većini benzinskih postaja stoji 1.46 eura po litri, što je najskuplje u godinu dana. Cijena Eurodizela je 1.48 eura po litri.

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca u Iranu, po analitičarima, izazvat će poremećaje na tržištu goriva i plina. Hrvatski stručnjak za naftu i energetiku Davor Štern potvrdio je da će nafta poskupjeti, a za net.hr odgovorio je kada ćemo to osjetiti i na našim benzinskim postajama te hoće li to sa sobom povući i poskupljenje drugih dobara.

'Trgovci će iskoristiti svaku priliku'

"Sve je vezano jedno s drugim i za očekivati je da će poskupjeti benzin i kod nas. Teško je reći kad će se to poskupljenje vidjeti na našim benzinskim pumpama, ali trgovci će iskoristiti svaku priliku da provedu poskupljenje", uvjeren je Štern.

Ipak, uvjeren je da će Vlada ponovno uskočiti i pripremiti mjere kojima bi ublažila poskupljenje ili smanjila taj učinak.

Za najavu zemalja OPEC-a da će povećati proizvodnju nafte Štern kaže da se time teško može nadomjestiti količina nafte koja prolazi kroz Hormuški tjesnac.

"To je 20 posto svjetske nafte, teško da ove zemlje mogu imati tako veliko povećanje. Ali to je dobra vijest. Međutim, nafta će poskupjeti ne radi nedostatka nafte (ili barem ne zasad), nego radi klađenja burzovnih igrača", ističe Štern.

Vraćajući se na priču o Hrvatskoj, kaže da bi, ako dođe do intervencija Vlade na cijenu goriva, za očekivati bilo da se zadrži kontrola nad cijenom, a onda ne bi bilo razloga da poskupi išta drugo pod izlikom poskupljenja energenata, navodi Štern.

Na pitanje hoće li poskupjeti roba koja dolazi izvana, a Hrvatska je visoko uvozna zemlja, Štern kaže: "U svakom slučaju će biti poskupljenja. Ne može Vlada sve kompenzirati. Samo ćemo vidjeti koliko će poskupljenje biti. Ako cijela ta kalvarija na Bliskom istoku ne potraje dugo, taj učinak će biti kratkotrajan i ne bi smio izazvati dugoročno poskupljenje svega i svačega. Ako to potraje, ako se unište određene instalacije nafte, kao što je sada napadnuta rafinerija u Saudijskoj Arabiji, koja je jedna od najvećih u svijetu, i ako to bude trajalo dugo, onda je jasno da će se posljedice osjetiti u cijelom svijetu", govori Štern.

Na pitanje može li se otprilike izračunati kada bismo zbog poskupljenja nafte na svjetskom tržištu mogli to osjetiti na našim benzinskim postajama, Štern kaže: "Nema prerade nafte preko noći. Nafta je već kupljena i u skladištima je po staroj cijeni, pa ni gorivo na postajama ne bi zasad trebalo biti skuplje. Ali nova nafta koja će se kupovati po višim cijenama jasno će imati skuplje derivate."

