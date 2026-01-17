FREEMAIL
URNEBESNO /

Prošle godine ovi su poljupci obilježili emisiju Vrijeme je za rukomet: 'Malo mi je neugodno'

'Nisam znao da sam izljubio pola dvorane, pola Hrvatske'

17.1.2026.
17:04
Sportski.net
Screenshot/rtl
Ono što je obilježilo prošlu sezonu emisije Vrijeme je za rukomet, osim naravno srebrne medalje - je i ljubav dvojice bivših suigrača i poljupci.

Mirza Džomba i Igor Vori razmjenjivali su poljupce pred svaku utakmicu prošlog Svjetskog prvenstva koju možete pogledati u videu gore.

Sve aktualnosti vezano uz Hrvatsku rukometnu reprezentaciju pratite preko RTL-a, platforme VOYO ili portala Net.hr

"Moram priznati da mi je malo neugodno. Nisam znao da sam izljubio pola dvorane, pola Hrvatske", kazao je Džomba.

"Mirza širi ljubav", kazao je Igor.

Pao je dogovor između našeg trojca da neće biti poljubaca ove godine.

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska-Gruzija pratite putem portala Net.hr.

Vrijeme Je Za RukometEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Mirza DžombaIgor Vori
