Jesmo li s istog kontinenta? Ovako se u Švedskoj radi na održavanju dvorane prije utakmice

Jesmo li s istog kontinenta? Ovako se u Švedskoj radi na održavanju dvorane prije utakmice
Foto: Profimedia/rtl Danas

Naši novinari poslali su nam snimke kako se u Malmö Areni radi na održavanju same dvorane.

17.1.2026.
15:45
Jakov SedlarMaja Oštro Flis
Profimedia/rtl Danas
Naši rukometaši večeras otvaraju Europsko prvenstvo protiv Gruzije.

Do utakmice je preostalo tek nekoliko sati, a zanimljivo je vidjeti kako se sve u dvorani priprema za samo utakmicu. 

Naime, naši reporteri koji su u Švedskoj poslali su nam snimke kako se u Malmö Areni radi na održavanju same dvorane. 

Dakle radnici na koljenima čiste parket i ni slučajno se ne koriste nikakvi strojevi da se ne bi zagadio zrak u dvorani. 

Zanimljivo je vidjeti i da se na ulazu u Media centar može pokupiti platnena torba s planom Malmöa i termosicom u koju možete natočiti primjerice vodu.

Šveđani su poprilično ekološki osviješteni i ne koriste plastične boce. 

Foto: Rtl Danas

Ranije smo objavili i cjenik hrane i pića u samoj dvorani. Kao što nam je rekao i jedan navijač, ostali smo poprilično šokirani koliko je sve jeftinije nego u Hrvatskoj. Više pogledajte OVDJE

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026ParketMalmöArenaDvoranaEkologijaOkoliš
