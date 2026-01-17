Jesmo li s istog kontinenta? Ovako se u Švedskoj radi na održavanju dvorane prije utakmice

Naši rukometaši večeras otvaraju Europsko prvenstvo protiv Gruzije.

Do utakmice je preostalo tek nekoliko sati, a zanimljivo je vidjeti kako se sve u dvorani priprema za samo utakmicu.

Naime, naši reporteri koji su u Švedskoj poslali su nam snimke kako se u Malmö Areni radi na održavanju same dvorane.

Dakle radnici na koljenima čiste parket i ni slučajno se ne koriste nikakvi strojevi da se ne bi zagadio zrak u dvorani.

Zanimljivo je vidjeti i da se na ulazu u Media centar može pokupiti platnena torba s planom Malmöa i termosicom u koju možete natočiti primjerice vodu.

Šveđani su poprilično ekološki osviješteni i ne koriste plastične boce.

Foto: Rtl Danas

Ranije smo objavili i cjenik hrane i pića u samoj dvorani. Kao što nam je rekao i jedan navijač, ostali smo poprilično šokirani koliko je sve jeftinije nego u Hrvatskoj. Više pogledajte OVDJE.