Jesmo li s istog kontinenta? Ovako se u Švedskoj radi na održavanju dvorane prije utakmice
Naši novinari poslali su nam snimke kako se u Malmö Areni radi na održavanju same dvorane.
Naši rukometaši večeras otvaraju Europsko prvenstvo protiv Gruzije.
Do utakmice je preostalo tek nekoliko sati, a zanimljivo je vidjeti kako se sve u dvorani priprema za samo utakmicu.
Naime, naši reporteri koji su u Švedskoj poslali su nam snimke kako se u Malmö Areni radi na održavanju same dvorane.
Dakle radnici na koljenima čiste parket i ni slučajno se ne koriste nikakvi strojevi da se ne bi zagadio zrak u dvorani.
Zanimljivo je vidjeti i da se na ulazu u Media centar može pokupiti platnena torba s planom Malmöa i termosicom u koju možete natočiti primjerice vodu.
Šveđani su poprilično ekološki osviješteni i ne koriste plastične boce.
Ranije smo objavili i cjenik hrane i pića u samoj dvorani. Kao što nam je rekao i jedan navijač, ostali smo poprilično šokirani koliko je sve jeftinije nego u Hrvatskoj. Više pogledajte OVDJE.