Je li ovo realno? Hrvati ugledali cijene pića i hrane na EP-u u Švedskoj i šokirali se

Hrvatska rukometna reprezentacija danas kreće sa svojim prvim nastupom na Europskom prvenstvu.

Naši dečki sve tri utakmice u skupini igraju u Malmöu, glavnom gradu Švedske.

Na dobroj tekmi neki vole i popiti i pojesti pa smo provjerili što se nudi, a i kakve su cijene i možemo samo reći - poprilično smo se iznenadili, ali pozitivno!

Coca-Cola, bila ona obična ili zero od pola litre koštat će vas 35 švedskih kruna, što je u našoj valuti oko 3,27 eura. Različiti okusi Fante također su 35 švedskih kruna, kao i Sprite, mineralna ili obična voda od pola litre. RedBull, ali onaj od 25 dcl je 30 švedskih kruna, što je manje od 3 eura, točnije 2,80.

Najskuplje je ustvari Norrlands Guld Beer, popularno švedsko pivo od pola litre koje stoji 69 švedskih kruna, odnosno 6,44 eura, no sjetite se primjerice spektakla na Hipodromu prošle godine. Tamo je pivo stajalo 7 eura.

"Ova Skandinavija je fenomenalna. Cijene su u jednoj Švedskoj jeftinije nego u Hrvatskoj. Svi smo ostali ugodno iznenađeni", govori nam jedan navijač.

U nastavku pogledajte što se još nudi jer ima primjerice i jeftinijih piva:

Foto: Rtl Danas

Mala kava je 25 švedskih kruna, tj. 2,33 eura, a cijene burgera i hot-dogova kreću se od 27 do 95 švedskih kruna.

Foto: Rtl Danas

Foto: Rtl Danas

Foto: Rtl Danas

Podsjetimo, prije desetak dana kad je Hrvatska u zagrebačkoj Areni ugostila Njemačku, i to u prijateljskoj utakmici, cijene su bile veće.

Pola litre Coca-Cole, Hidre ili pak ledenog čaja stajalo je pet eura. No, za pet eura mogli ste kupiti i svega 0.345L Cedevite. I da, čašu ste platili dodatni euro, a kada vratite praznu taj euro vam se vratio.

Foto: Net.hr

Prisjetili smo se i prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva koje se igralo u Hrvatskoj.

I tad je kod nas bilo skuplje nego sada u Švedskoj. Pivo je bilo šest, Coca-cola pet, a voda četiri eura. Za čašu ste morali izdvojiti dodatna dva eura.