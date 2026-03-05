Uskrsnice stižu na adresu umirovljenika! Evo u kojem gradu mogu računati i na 120 eura

Za isplatu uskrsnica umirovljenicima, korisnicima gradskog socijalnog programa te djeci korisnicima inkluzivnog dodatka grad Osijek u ovogodišnjem je proračunu osigurao 600 tisuća eura, a cenzusi i iznosi značajno su povećani u odnosu na 2021. godinu, izvijestila je osječka Gradska uprava.

Tako će najniži iznos uskrsnice u 2026. godini iznositi 60 eura, a najviši 120 eura. U usporedbi s 2021. godinom, kada je najniža uskrsnica iznosila 13,27 eura, a najviša 53,09 eura, riječ je o višestrukom povećanju, ističu u Gradskoj upravi.

Podsjećaju kako je ukupno planirani iznos za uskrsnice i božićnice u 2026. iznosi 1,2 milijuna eura, što je 151 posto više nego 2021.

Uskrsnicu u iznosu od 60 eura primit će i korisnici Socijalnog programa grada Osijeka - samci i obitelji korisnici naknade za troškove stanovanja, korisnici pučke kuhinje na teret grada te beskućnici smješteni u "Caritasovom" Centru za prihvat beskućnika.

Nastavlja se i s mjerom uvedenom 2024. te će uskrsnicu od 60 eura dobiti i djeca korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine. Za tu je namjenu osigurano 80 tisuća eura, što je 50 posto više nego prošle godine.

Kontinuirano povećanje cenzusa

Gradska uprava napominje da se cenzusi i iznosi uskrsnica kontinuirano povećavaju od početka mandata 2021. godine. Tako je cenzus za ostvarivanje prava na uskrsnicu povećan na 520 eura mirovine, čak 78 posto više nego 2021. godine, kada je iznosio 291,99 eura.

Gradonačelnik Ivan Radić ističe da je za mjere namijenjene umirovljenicima u 2026. planirano ukupno 2,98 milijuna eura, što je povećanje od 543 posto u odnosu na 2021. godinu.

Najznačajnije mjere uključuju besplatan javni gradski prijevoz za umirovljenike, koji mjesečno koristi oko 11.800 korisnika, mjesečni dodatak za umirovljenike s najnižim mirovinama te ulaganja u proširenje kapaciteta osječkog Doma za starije i nemoćne osobe.

Nastavljamo provoditi mjere s ciljem povećanja kvalitete života starijih i socijalno osjetljivih sugrađana”, poručuje gradonačelnik Radić.

Javni poziv za uskrsnice u Makarskoj

I grad Makarska objavila je u četvrtak Javni poziv za isplatu uskrsnica koje su ove godine, uvažavajući inflaciju i rast troškova, povećane na 80 eura za sve kategorije korisnika, izvijestili su iz gradske uprave.

"Svjesni smo situacije koju je inflacija prouzročila najranjivijim skupinama naših sugrađana i zato kontinuirano radimo na povećanju cenzusa za ovakve jednokratne pomoći, ali i na uvođenju novih mjera kroz naš program Zlatni kišobran, kojima utječemo na podizanje kvalitete života naših sugrađana srednje i starije životne dobi", rekao je makarski gradonačelnik Zoran Paunović.

Dodaje kako za razliku od prethodne godine, kada su postojali različiti iznosi ovisno o kategoriji korisnika, ove godine svi ostvaruju jednokratnu uskrsnicu u iznosu od 80 eura.

Zahtjevi se zaprimaju do 25. ožujka

Zahtjevi za priznavanje prava na uskrsnicu podnose se od 5. do 25. ožujka Upravnom odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina (domaćih i inozemnih) ne prelazi 600 eura, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata stariji od 50 godina koji ostvaruju pravo na naknadu za nezaposlene te osobe starije od 50 godina koje su u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neprekidno dulje od 12 mjeseci.

Također, to pravo imaju korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe koje ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.

A već ranije smo objavili da se u Velikoj Gorici uskrsnice se kreću od 40 do 120 eura. Najviše dobivaju oni s najnižim primanjima. Kapnut će koji euro i u novčanike zagrebačkih umirovljenika. Oni s najnižim primanjima dobit će 100 eura.

Na isplatu se spremaju i u Splitu, grad će svakom korisniku isplatiti po 70 eura, u Zaprešiću su uskrsnice 40 eura, u Varaždinu od 60 do 75, u Županji 70, te u Puli 80 eura. Sličan maksimalan iznos i u Samoboru. Više pogledajte OVDJE.

