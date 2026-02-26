Znamo iznos uskrsnica u privatnim firmama: Evo koliko će dobiti radnici INA-e, dm-a...

Prošlog smo tjedna prvi objavili uskrsnice u državnim firmama, a sad su na red došle i najveće privatne tvrtke u Hrvatskoj.

Do Uskrsa je ostalo još nešto više od mjesec dana, ali radnici se već nadaju nekakvoj nagradi.

Iz INA-e za net.hr kažu da će osigurati nagradu za više od svojih 8.000 radnika.

"INA svojim radnicima isplaćuje uskrsnicu u iznosu od 132,72 eura neto u naravi, putem INA beneFIT kartice. Isplatom uskrsnice obuhvaćeni su svi radnici u društvima INA Grupe u Hrvatskoj", poručili su.

dm nema uskrsnicu

A kakva je situacija u dm-u, najvećem lancu drogerija u Hrvatskoj? Iako ne daju uskrsnicu, njihovi radnici mogu očekivati jako dobre nagrade u narednim mjesecima.

"Ulaganje u zadovoljstvo djelatnika naš je način da im pokažemo da cijenimo i prepoznajemo doprinos koji daju uspjehu dm-a. Stoga djelatnicima tijekom cijele godine osiguravamo brojne benefite, a u lipnju i prosincu svake godine ih nagrađujemo stimulacijom u visini prosječne mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika", kaže Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora Ljudskih resursa te prodajne regije u dm-u.

Konzum i Kaufland nagrađuju zaposlenike

Na naš su upit odgovorili su i iz Konzuma. Njihovih više od 10.000 zaposlenika dobit će po 120 eura uskrsnice.

Drugi veliki trgovački lanac u Hrvatskoj, Kaufland, za svojih nešto više od 3500 zaposlenika osigurat će uskrsnicu u iznosu od 100 eura.

Upitali smo još nekoliko velikih privatnih firmi, a njihov iznos uskrsnica ćemo objaviti čim ih dobijemo.

POGLEDAJTE VIDEO: Pola milijuna eura izdvojeno za uskrsnice: Grad rekorder daje 120 eura, a neki će ostati praznih ruku