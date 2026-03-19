Split dao uporabnu dozvolu Poljudu unatoč upozorenjima o opasnosti?

Bura oko Poljudskog stadiona se ne stišava. Pitanje o budućnosti jednog od simbola Splita izaziva brojne polemike, ali nove informacije mogle bi promijeniti cijelu raspravu.

Naime, kako javlja tportal, Poljud ima jedan veliki problem koji je otkriven još 2023.!?

"Krovna konstrukcija i pokrov u današnjem zatečenom stanju nemaju propisanu sigurnost", stoji masnim slovima podcrtano u dokumentu koji su potpisali inženjeri Želimir Frančišković, Mario Todorić, Joško Krolo i Milan Crnogorac te dostavili Hajduku, ali i Gradu Splitu kao vlasniku stadiona, piše tportal.

Kako navodi tportal, stručnjaci su upozorili na "nedopustivo stanje antikorozivne zaštite čelične krovne konstrukcije, zatim na neodržavanje krovne konstrukcije, a spominje se i starost građevine i krovne konstrukcije, blizu isteka projektnog vijeka trajanja (50 god), te stečeni nedostaci (neodržavanje, atmosferilije, mehanička oštećenja, zamor gradiva i drugo)."

Također ukazuju na to da znatan broj štapova (čak oko 10 posto) ima prekoračenje nosivosti, da je za dio njih potrebna zamjena klase kvalitete vijaka te da "nikakva zavarivanja na čvorove nisu dopuštena", kao što se u tom trenutku predlagalo.

Usprkos toj informaciji, tadašnja gradska vlast potpisala je da je Poljud siguran za korištenje i, samim time, ugrozila sigurnost svih posjetitelja utakmica Hajduka, što Bojan Ivošević negira.

"Zbog navedenog smo žurno pripremili dokumentaciju za sanaciju i pokrenuli početkom 2025. godine javnu nabavu za radove, a Tomislav Šuta (HDZ) je unatoč ovom dokumentu i njegovim zaključcima zaustavio sanaciju. Laički rečeno, automobil star 10 godina doveli ste na tehnički i oni su konstatirali da on nije isti kao kad je proizveden, ali je i dalje siguran za korištenje uz održavanje navedenog. Važno je napomenuti da je navedena informacija samo dio šireg elaborata koji je rađen upravo zbog sanacije Poljuda, a navedeno stanje nastupilo je po svemu sudeći prije našeg mandata," rekao je bivši dogradonačelnik Splita iz mandata Ivice Puljka (centar).

