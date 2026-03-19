Paprena cijena novih obrva kraljice Camille: Ovaj iznos dali bi samo najbogatiji

Koliku cifru biste vi izdvojili na izgled svojih obrva? Naime, britanski kraljevski par u dvorcu Windsor ugostio je nigerijskog predsjednika Bole Ahmeda Tinubua i njegovu suprugu Oluremi, a svu pozornost "ukrale" su obrve kraljice Camille.

78-godišnja kraljica Camilla u Windsoru se pojavila sa mnogo gušćim, precizno modeliranim obrvama koje su njezinom licu dale mlađi izgled.

Foto: Aaron Chown/AFP/Profimedia

Kako otkriva britanski DailyMail, riječ je o precizno modeliranim obrvama nastalim tehnikom "couture brow".

Ta tehnika uključuje olovku za tetoviranje koja svaku pojedinačnu dlaku precizno nacrta na koži. Individualizirani pristup uključuje da se boja pigmenata dlake kreira se za svakog klijenta posebno, i to nakon detaljnih konzultacija i analize crta lica.

Međutim, taj individualizirani pristup ima svoju cijenu, i to poprilično paprenu!

Naime, prema pisanju britanskih medija, početni tretman košta oko 1.400 funti, točnije više od 1.600 eura. S obzirom da se polutrajni pigmenti moraju zamijeniti nakon osam do deset mjeseci, klijent plaća i dodatnih 800 funti (oko 927 eura) za osvježenje.

Imajući sve te iznose na umu, izgleda da 78-godišnjakinja ulaže oko 2.600 eura u svoje obrve. U krugovima poznatih ličnosti, ova metoda se smatra popularnim alatom za mladalački izgled.

