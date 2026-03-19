FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAPRENA CIFRA /

Paprena cijena novih obrva kraljice Camille: Ovaj iznos dali bi samo najbogatiji

Paprena cijena novih obrva kraljice Camille: Ovaj iznos dali bi samo najbogatiji
×
Foto: George Rogers/Sipa Press/Profimedia

Koliko daleko biste išli kako biste zadržali mladolik i njegovan izgled? Najnovije pojavljivanje kraljice Camille pokazalo je da i naizgled sitni detalji, poput obrva, mogu privući veliku pažnju javnosti

19.3.2026.
14:10
Hot.hr
George Rogers/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Koliku cifru biste vi izdvojili na izgled svojih obrva? Naime, britanski kraljevski par u dvorcu Windsor ugostio je nigerijskog predsjednika Bole Ahmeda Tinubua i njegovu suprugu Oluremi, a svu pozornost "ukrale" su obrve kraljice Camille.

78-godišnja kraljica Camilla u Windsoru se pojavila sa mnogo gušćim, precizno modeliranim obrvama koje su njezinom licu dale mlađi izgled.

Foto: Aaron Chown/AFP/Profimedia

Kako otkriva britanski DailyMail, riječ je o precizno modeliranim obrvama nastalim tehnikom "couture brow". 

Ta tehnika uključuje olovku za tetoviranje koja svaku pojedinačnu dlaku precizno nacrta na koži. Individualizirani pristup uključuje da se boja pigmenata dlake kreira se za svakog klijenta posebno, i to nakon detaljnih konzultacija i analize crta lica.

Međutim, taj individualizirani pristup ima svoju cijenu, i to poprilično paprenu!

Naime, prema pisanju britanskih medija, početni tretman košta oko 1.400 funti, točnije više od 1.600 eura. S obzirom da se  polutrajni pigmenti moraju zamijeniti nakon osam do deset mjeseci, klijent plaća i dodatnih 800 funti (oko 927 eura) za osvježenje.

Imajući sve te iznose na umu, izgleda da 78-godišnjakinja ulaže oko 2.600 eura u svoje obrve. U krugovima poznatih ličnosti, ova metoda se smatra popularnim alatom za mladalački izgled.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je bilo na otvorenju Festivala svjetla u Zagrebu 

 

 

 

Kraljica CamillaKraljevska ObiteljObrve
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
