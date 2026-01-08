Pa vi odvedite djecu na utakmicu: Cijene hrane i pića u Areni izut će vas iz cipela

Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvo u rukometu igra dvije jake utakmice protiv Njemačke.

Prva je na rasporedu u utorak u Areni, a uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj. U zagrebačkoj Areni se očekuje veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju.

U općem ludilu malo se zaboravilo na cijene u Areni koje navijačima sigurno barem na trenutak ozbiljno 'okrenu obrve'.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pivo od pola litre je tako 5 eura, baš kako i ista količina Coca Cole, Hidre ili pak ledenog čaja. No, za pet eura dobit ćete i svega 0.345L Cedevite. Treba svakako naglasiti i da ćete čašu platiti dodatni euro, a kada vratite praznu taj euro će vam vratiti.

Foto: Net.hr

Za pet eura možete dobiti i hot dog ili kokice.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni