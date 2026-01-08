Kuzmanović: 'Očekivanja pred EP su velika, ali ne smijemo osjećati pritisak'
'Najljepše je ovdje biti i dečki jedva čekaju da se dvorana ispuni i da proživimo emocije i napunimo emocijama za EP'
Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvo u rukometu igra dvije jake utakmice protiv Njemačke.
Prva je na rasporedu u utorak u Areni, a uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj. U zagrebačkoj Areni se očekuje veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju.
Uoči utakmice za RTL Danas je svoje dojmove i očekivanja dao Dominik Kuzmanović.
"Najljepše je ovdje biti i dečki jedva čekaju da se dvorana ispuni i da proživimo emocije i napunimo emocijama za EP."
Njemačka ozbiljna reprezentacija?
"Njemačka je kvalitetna, stvarno su u usponu otkad su se pomladili. Znamo njihove kvalitete, tranziciju i individualnu kvalitetu, U zadnje vrijeme nam leže, nadam se da će i večeras biti tako. Dobra priprema za EP."
Pred EP su velika očekivanja. Pritisak?
"Treba i biti tako da su velika očekivanja. Ne trebamo osjećati veliki pritisak trebamo ići iz utakmice u utakmicu, bitno je da ostanemo strpljivi."
