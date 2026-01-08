FREEMAIL
DOMINIK ZA RTL DANAS /

Kuzmanović: 'Očekivanja pred EP su velika, ali ne smijemo osjećati pritisak'

'Najljepše je ovdje biti i dečki jedva čekaju da se dvorana ispuni i da proživimo emocije i napunimo emocijama za EP'

8.1.2026.
19:31
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvo u rukometu igra dvije jake utakmice protiv Njemačke. 

Prva je na rasporedu u utorak u Areni, a uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj. U zagrebačkoj Areni se očekuje veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju. 

Uoči utakmice za RTL Danas je svoje dojmove i očekivanja dao Dominik Kuzmanović

"Najljepše je ovdje biti i dečki jedva čekaju da se dvorana ispuni i da proživimo emocije i napunimo emocijama za EP."

Njemačka ozbiljna reprezentacija?

"Njemačka je kvalitetna, stvarno su u usponu otkad su se pomladili. Znamo njihove kvalitete, tranziciju i individualnu kvalitetu, U zadnje vrijeme nam leže, nadam se da će i večeras biti tako. Dobra priprema za EP."

Pred EP su velika očekivanja. Pritisak?

"Treba i biti tako da su velika očekivanja. Ne trebamo osjećati veliki pritisak trebamo ići iz utakmice u utakmicu, bitno je da ostanemo strpljivi."

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši se godinu dana nakon nezaboravnog SP-a vraćaju na mjesto najveće sreće: Evo što nas čeka

Dominik KuzmanovićEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
