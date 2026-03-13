Velike nagrade Bahreina i Saudijske Arabije bit će otkazane: Evo kako će izgledati prvenstvo

Velike nagrade Bahreina i Saudijske Arabije, koje su bile zakazane za sljedeći mjesec, bit će otkazane zbog rata na Bliskom istoku.

Službena odluka o otkazivanju utrka još nije donesena, ali se očekuje prije kraja vikenda, piše BBC.

Teret i ogromna mašinerija bi se trebali početi slati na Bliski istok već u nadolazećim danima, a bez znakova da se sukob između SAD-a/Izraela i Irana bliži kraju, održavanje utrka bi osoblje izložilo prevelikom riziku.

Komercijalni gubitak

Nijedan događaj neće biti zamijenjen, sezona će biti skraćena na 22 velike nagrade, a F1 će pretrpjeti komercijalni gubitak veći od 115 milijuna eura, s obzirom na to da Bahrein i Saudijska Arabija plaćaju dvije od najviših naknada za domaćinstvo.

Utrka u Bahreinu trebala se održati 12. travnja, a Jeddah vikend iza nje.

Razmatralo se održavanje utrka u Portimau u Portugalu, Imoli u Italiji ili Istanbul Parku u Turskoj, no prihvaćeno je da je vrijeme za organizaciju utrke na bilo kojoj od tih lokacija prekratko i da postoji mala šansa za osiguranje naknade za domaćinstvo.

Odluka će značiti petotjedni odmor nakon Velike nagrade Japana 29. ožujka i Miamija 3. svibnja.

