Šumski izazov u 'Igri chefova': okusi prirode, estetika divljine i neočekivane kulinarske ideje
Foto: Maja Bota Strbe

Nova epizoda popularnog kulinarskog showa 'Igra chefova' donijela je poseban zadatak koji je natjecatelje odveo ravno u srce prirode — barem inspirativno. Tema dana bio je 'Šumski izazov', a od chefova se tražilo da osmisle jelo koje bi moglo pripadati šumi, bilo kroz sastojke, prezentaciju ili samu priču na tanjuru.

18.5.2026.
11:33
Hot.hr
Maja Bota Strbe
Atmosfera u kuhinji bila je napeta od samog početka. Svaki natjecatelj pokušao je interpretirati šumu na svoj način — neki su se odlučili za zemljane tonove i gljive, drugi za divljač i bobičasto voće, dok su treći išli potpuno neočekivanim smjerom, stvarajući moderne, apstraktne interpretacije prirode na tanjuru.

Foto: Voyo

Lovci i lovkinje u ulozi ocjenjivača

Ono što je ovaj izazov učinilo još zanimljivijim bio je sastav žirija. Ovoga puta, ulogu ocjenjivača preuzeli su lovci i lovkinje, ljudi koji prirodu ne promatraju samo kroz estetiku, nego i kroz instinkt, iskustvo i duboku povezanost sa šumom.

Njihovi komentari bili su iskreni, direktni i često vrlo različiti. Nekoga je impresionirala tehnička preciznost i balans okusa, dok su drugi više pažnje posvetili vizualnom dojmu i autentičnosti šumskog koncepta.

Foto: Voyo

Estetika, okus ili kreativnost?

Tijekom ocjenjivanja jasno se vidjelo da ne postoji jedinstveni kriterij koji odlučuje pobjednika. Za jedne je ključ bila estetika tanjura — koliko vjerno dočarava šumski ambijent. Za druge je presudio okus, odnosno sklad prirodnih i intenzivnih aroma. Treći su pak nagrađivali kreativnost i hrabrost, posebno kada su chefovi koristili namirnice na neočekivane načine.

Foto: Voyo

Posebnu pažnju publike privukla su jela koja su spajala tradicionalne i moderne tehnike. Dimljene note, fermentirani elementi, jestivo lišće i dekoracije inspirirane šumskim podom stvorile su pravi vizualni spektakl. Ipak, kao i uvijek u 'Igri chefova', samo su detalji odlučivali između uspjeha i razočaranja. Sitna pogreška u balansu okusa ili preambiciozna ideja koja nije do kraja izvedena mogla je promijeniti konačni dojam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gledatelji sada s nestrpljenjem očekuju sljedeću epizodu, u kojoj će novi izazov ponovno testirati granice kreativnosti, tehnike i mašte natjecatelja. Show 'Igru chefova' gledaj od nedjelje do utorka 24 sata prije svih na Voyo, a na RTL-u u terminu od 21:15 od ponedjeljka do srijede.

