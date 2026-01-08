FREEMAIL
JEL' MOGUĆE? /

Sigurdsson prelomio i donio šokantnu odluku uoči spektakla: Veliku zvijezdu poslao na tribinu

Sigurdsson prelomio i donio šokantnu odluku uoči spektakla: Veliku zvijezdu poslao na tribinu
Foto: Ante Cizmic/imago Sportfotodienst/profimedia

Dagur Sigurdsson donio je iznenađujuću odluku uoči pripremnog sraza s Njemačkom u Areni Zagreb

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
8.1.2026.
18:51
Ante Cizmic/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski rukometni savez objavio je u četvrtak navečer na društvenim mrežama da su Dominik Kuzmanović, Josip Šimić, Ante Ivanković i Patrik Martinović danas izvan zapisnika prema odluci izbornika Dagura Sigurdssona za utakmicu protiv Njemačke u Areni Zagreb. U ovim trenucima se ne zna zašto je Dominik Kuzmanović završio na tribinama, ali nadamo se da posrijedi nije nikakva ozljeda. Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, u emisiji "Vrijeme je za rukomet" otkrit će razlog ove Sigurdssonove odluke našoj Ines Godi Forjan. 

Hrvatska rukometna reprezentacija od 20.30 igra spektakularnu pripremnu utakmicu protiv Njemačke. Druga je to provjera za naše rukometaše na ovim pripremama uoči Europskog rukometnog prvenstva u Malmou. Emisija "Vrijeme je za rukomet" počinje u 19.55, a utakmica je na rasporedu, kao što smo rekli, u 20.30 na RTL-u i platformi VOYO. Tekstualni prijenos spektakularne rukometne noći u Areni Zagreb pratite u prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr. 

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši se godinu dana nakon nezaboravnog SP-a vraćaju na mjesto najveće sreće: Evo što nas čeka

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Dominik KuzmanovićDagur SigurdssonRukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
