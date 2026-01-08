Sigurdsson prelomio i donio šokantnu odluku uoči spektakla: Veliku zvijezdu poslao na tribinu

Hrvatski rukometni savez objavio je u četvrtak navečer na društvenim mrežama da su Dominik Kuzmanović, Josip Šimić, Ante Ivanković i Patrik Martinović danas izvan zapisnika prema odluci izbornika Dagura Sigurdssona za utakmicu protiv Njemačke u Areni Zagreb. U ovim trenucima se ne zna zašto je Dominik Kuzmanović završio na tribinama, ali nadamo se da posrijedi nije nikakva ozljeda. Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona, u emisiji "Vrijeme je za rukomet" otkrit će razlog ove Sigurdssonove odluke našoj Ines Godi Forjan.

Hrvatska rukometna reprezentacija od 20.30 igra spektakularnu pripremnu utakmicu protiv Njemačke. Druga je to provjera za naše rukometaše na ovim pripremama uoči Europskog rukometnog prvenstva u Malmou. Emisija "Vrijeme je za rukomet" počinje u 19.55, a utakmica je na rasporedu, kao što smo rekli, u 20.30 na RTL-u i platformi VOYO. Tekstualni prijenos spektakularne rukometne noći u Areni Zagreb pratite u prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

