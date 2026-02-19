Dupinka Skalina rodila mrtvo mladunče, a sad je i sama u ozbiljnom zdravstvenom stanju

Skalina, dupinka koja je proteklih dana boravila u rijeci Jadro na području Solina, nalazi se u ozbiljnom zdravstvenom stanju nakon što je rodila mrtvo mladunče. Institut Plavi Svijet, čije je sjedište u Lošinju, upozorio je na opasnost od krvarenja i infekcije.

Opasno zdravstveno stanje

"Okot je trajao više od dva sata i situacija je iznimno opasna za nju. Iako mladunče nije više u njenom tijelu, za dupinku i dalje postoji rizik od krvarenja i infekcije", objavili su stručnjaci iz Instituta Plavi Svijet. Tijekom poroda, Skalina se nakratko upetljala među konope vezanih brodica, no svaka intervencija bila bi preveliki stres za životinju.

Foto: Screenshot: YouTube Short: @dalmacijadanas2235

Dupin ima visoko razvijenu socijalnu strukturu, a jedna od najjačih veza je ona između majke i mladunčeta. Prekid te veze za majku je izrazito stresan i može izazvati tugovanje koje traje i nekoliko dana. Tijekom tog perioda ženka ostaje uz tijelo mladunca, pridržava ga glavom ili pliva s njime na leđima kako bi se oprostila.

Snimke koje slome srca

Videozapis nastao nakon poroda pokazuje kako Skalina zadržava beživotno mladunče uz sebe, povremeno ga podižući prema površini. Stručnjaci objašnjavaju da dupini u ovakvim situacijama pokušavaju održati mladunca na površini, što je česta reakcija nakon uginuća.

Foto: Screenshot: YouTube Short: @dalmacijadanas2235

Institut Plavi Svijet apelira na građane da ne uznemiravaju ženku i zadrže distancu, kako bi joj omogućili mir. Daljnje informacije o stanju ženke i mogućim mjerama očekuju se od nadležnih institucija.



