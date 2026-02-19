Niko Kovač slaže strašnu momčad: Stiže Brazilac za kojeg su se borili svi europski divovi

Njemački nogometni bundesligaš Borussia Dortmund, koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, kupio je mladog brazilskog braniča Kauaija Pratesa iz Cruzeira.

Klub je objavio kako je mladi 17-godišnji branič potpisao ugovor do 2031. godine, no do ljeta će ostati u Cruzeiru.

Njemački mediji navode kako će klub iz Dortmunda za njega platili 12 milijuna eura odštete.

"Ponosan sam što ću od ljeta igrati za ovaj sjajan klub. Jako se veselim tome i dat ću sve od prvog dana u crno-žutom kako bih bio uspješan s BVB-om," poručio je Prates.

Sportski direktor Lars Ricken je istaknuo kako je mladi Brazilac jedan od najtalentiranijih igrača u Južnoj Americi.

"Angažirali smo iznimno uzbudljivog igrača. Još je vrlo mlad i jedan je od najtalentiranijih igrača u Južnoj Americi. Uvjereni smo da ga njegove vještine, ambicija i potencijal čine vrlo dobrim izborom za Borussiju Dortmund," kazao je.

Prates je debitirao za Cruzeiro u svibnju 2025. sa 16 godina. Od tada je lijevi bek odigrao 17 natjecateljskih utakmica za prvu momčad. Prošle godine je s brazilskom vrstom osvojio južnoameričko prvenstvo do 17 godina.

