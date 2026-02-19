FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOĆNA BORUSSIA /

Niko Kovač slaže strašnu momčad: Stiže Brazilac za kojeg su se borili svi europski divovi

Niko Kovač slaže strašnu momčad: Stiže Brazilac za kojeg su se borili svi europski divovi
×
Foto: osnapix/Marcus Hirnschal/imago sportfotodienst/Profimedia

Njemački mediji navode kako će klub iz Dortmunda za njega platili 12 milijuna eura odštete

19.2.2026.
19:14
Hina
osnapix/Marcus Hirnschal/imago sportfotodienst/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemački nogometni bundesligaš Borussia Dortmund, koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, kupio je mladog brazilskog braniča Kauaija Pratesa iz Cruzeira.

Klub je objavio kako je mladi 17-godišnji branič potpisao ugovor do 2031. godine, no do ljeta će ostati u Cruzeiru.

Njemački mediji navode kako će klub iz Dortmunda za njega platili 12 milijuna eura odštete.

"Ponosan sam što ću od ljeta igrati za ovaj sjajan klub. Jako se veselim tome i dat ću sve od prvog dana u crno-žutom kako bih bio uspješan s BVB-om," poručio je Prates.

Sportski direktor Lars Ricken je istaknuo kako je mladi Brazilac jedan od najtalentiranijih igrača u Južnoj Americi.

"Angažirali smo iznimno uzbudljivog igrača. Još je vrlo mlad i jedan je od najtalentiranijih igrača u Južnoj Americi. Uvjereni smo da ga njegove vještine, ambicija i potencijal čine vrlo dobrim izborom za Borussiju Dortmund," kazao je.

Prates je debitirao za Cruzeiro u svibnju 2025. sa 16 godina. Od tada je lijevi bek odigrao 17 natjecateljskih utakmica za prvu momčad. Prošle godine je s brazilskom vrstom osvojio južnoameričko prvenstvo do 17 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavlek razočaran hrvatskim skijanjem na Igrama: 'Legao sam u snijeg i 20 minuta gledao u prazno'

Niko KovačBorussia DortmundBrazilac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx