Gruzijska prijetnja koju Hrvatska dobro poznaje: Sve se vrti oko jednog imena

Nakon povijesnog nastupa na EHF EURO-u 2024., gdje su upisali debitantski nastup i prvu pobjedu na velikoj sceni, gruzijski rukometaši u novu europsku avanturu ulaze s više samopouzdanja, ali i jasnom sviješću o izazovima koji ih čekaju. Na papiru, Gruzija se i dalje smatra autsajderom skupine, no riječ je o reprezentaciji čiji je uzlazni trend teško ignorirati.

Pripreme su odradili u Sloveniji, gdje su demonstrirali napredak. Uvjerljivo su svladali Kuvajt, a zatim u neizvjesnom dvoboju minimalno izgubili od sedmerostrukog afričkog prvaka Alžira (30:32). Upravo u toj utakmici zablistao je igrač kojeg hrvatska javnost vrlo dobro poznaje, Giorgi Tskhovrebadze, desni vanjski Zagreba i apsolutni lider gruzijske reprezentacije, koji je postigao čak 15 pogodaka.

Većina gruzijskih reprezentativaca mlađa je od 30 godina, a momčad predvodi upravo Tskhovrebadze, igrač oko kojeg se gradi cijeli napadački sustav. Hrvatska obrana morat će mu posvetiti maksimalnu pažnju jer se radi o rukometašu koji utakmicu može prelomiti u nekoliko minuta.

U gruzijskom rukometu Tskhovrebadze ima status kakav Kviča Kvaratškelia ima u nogometu, simbol nove generacije i dokaz da Gruzija ima igrače europske klase.

Njegov put bio je sve samo ne slučajan. Prvu veliku priliku dobio je već s nepunih 18 godina kada je potpisao za Montpellier. Francuska škola rukometa bila je temelj njegova taktičkog i tehničkog sazrijevanja, no ključni iskorak dogodio se na posudbi u švicarskom Pfadi Winterthuru, gdje je igrao i Ligu prvaka. Slijedio je poziv slavnog Gummersbacha, potvrda da se radi o igraču s ozbiljnim renomeom na europskoj sceni.

Paralelno s klupskom karijerom, Tskhovrebadze je postao zaštitno lice gruzijske reprezentacije. Njegova uloga kulminirala je na EP-u 2024., prvom velikom natjecanju u povijesti gruzijskog rukometa. Još ranije, 2018. godine, najavio je što dolazi kada je na U18 Europskom prvenstvu protiv Bjelorusije postigao nevjerojatnih 20 pogodaka.

U domovini je iznimno popularan, aktivan je i na društvenim mrežama, a često se opisuje kao rukometaš nove generacije – sportaš i influencer. Privatni život također je pod povećalom javnosti, no u Zagrebu ga opisuju kao mirnog i povučenog profesionalca. Ugovor s klubom istječe na kraju sezone, a sam Tskhovrebadze ne skriva da bi rado ostao u gradu koji mu je, kako kaže, “sjeo”.

Izbornik Tite Kalandadze ipak nema idealnu situaciju. Zbog ozljede će turnir propustiti važan igrač rotacije, lijevi vanjski Nikoloz Kalandadze, što je ozbiljan hendikep za reprezentaciju s ograničenom širinom kadra.

Gruzija se vraća u Malmö, gdje će ponovno igrati protiv Švedske i Nizozemske, suparnika protiv kojih su 2024. poraženi, ali sada dolaze iskusniji i organiziraniji.

