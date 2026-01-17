FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Kakva drama /

Šoštarić vruće glave nakon utakmice: 'Ovo je neprihvatljivo i znak upozorenja'

Šoštarić vruće glave nakon utakmice: 'Ovo je neprihvatljivo i znak upozorenja'
×
Foto: Screenshot Rtl Danas

Gruzijci su u prvom poluvremenu došli do čak šest golova prednosti

17.1.2026.
19:38
Sportski.net
Screenshot Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska muška rukometna reprezentacija teškom je mukom svladala reprezentaciju Gruzije s 32-29 (15-14) u subotnjoj utakmici odigranoj u Malmo Areni, kojom je otvorila nastup na Europskom prvenstvu kojem su domaćini Švedska, Danska i Norveška.

Našoj Ines Godi Forjan analizu utakmice dao je Mario Šoštarić, najbolji igrač utakmice. 

"Bitna su dva boda, dosta su nas potrošili. Imaju dobe šuteve s devet metara. Neprihvatljivo za prvu utakmicu, isčupali smo i ovo je znak upozorenja za nas. Pogotovo u napadu. Bit će teško s Nizozemcima. Nismo napravili nijedan prekršaj do 20. minute i zato je Kuzmi bilo teško braniti. Neke Mandićeve obrane su nam pomogli. Morali smo koristiti 5-1, ali mislim da ćemo Nizozemci shvatiti puno ozbiljnije", rekao je Mario pa nastavio:

"Moramo analizirat utakmicu. Mora svatko sebe analizirat, u grču smo bili, sami smo sebi stvorili pritisak. Moramo ga maknuti. Nije ovo danas realni pokazatelj naše snage...", zaključio je Šoštarić.

 

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026HrvatskaIzjave
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Kakva drama /
Šoštarić vruće glave nakon utakmice: 'Ovo je neprihvatljivo i znak upozorenja'