Šoštarić vruće glave nakon utakmice: 'Ovo je neprihvatljivo i znak upozorenja'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija teškom je mukom svladala reprezentaciju Gruzije s 32-29 (15-14) u subotnjoj utakmici odigranoj u Malmo Areni, kojom je otvorila nastup na Europskom prvenstvu kojem su domaćini Švedska, Danska i Norveška.

Našoj Ines Godi Forjan analizu utakmice dao je Mario Šoštarić, najbolji igrač utakmice.

"Bitna su dva boda, dosta su nas potrošili. Imaju dobe šuteve s devet metara. Neprihvatljivo za prvu utakmicu, isčupali smo i ovo je znak upozorenja za nas. Pogotovo u napadu. Bit će teško s Nizozemcima. Nismo napravili nijedan prekršaj do 20. minute i zato je Kuzmi bilo teško braniti. Neke Mandićeve obrane su nam pomogli. Morali smo koristiti 5-1, ali mislim da ćemo Nizozemci shvatiti puno ozbiljnije", rekao je Mario pa nastavio:

"Moramo analizirat utakmicu. Mora svatko sebe analizirat, u grču smo bili, sami smo sebi stvorili pritisak. Moramo ga maknuti. Nije ovo danas realni pokazatelj naše snage...", zaključio je Šoštarić.