Legenda bez pardona o drami protiv Gruzije: 'To što vam je Dule rekao, to je živa istina'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija teškom je mukom svladala reprezentaciju Gruzije s 32-29 (15-14) u subotnjoj utakmici odigranoj u Malmo Areni, kojom je otvorila nastup na Europskom prvenstvu kojem su domaćini Švedska, Danska i Norveška. Marino Marić, legendarni bivši rukometni reprezentativac Hrvatske, klasni pivot, za portal Net.hr komentira dramatičnu hrvatsku utakmicu u 1. kolu skupine E. Marino Marić sjajno detektira stvari i komentira bez pardona, bez pardona, bez zamatanja u celofan, bez politički korektnih odgovora. Marino to radi s puno emocija i u dahu...

"Dramatično je ovo bilo, jel tako?" - odmah je postavio Marino nama pitanje. Rekli smo mu da se još tresemo...

"Hoće to, hoće to, ali reći ću vam sad jednu stvar. Ljudi imaju percepciju da su Gruzijci neki anonimusi, ali vidjelo se danas da dečki znaju igrati rukomet i ona floskula što se ponavlja, reći ću je i ja - svi danas znaju igrati rukomet! Svi su opasni. Ako maksimalno ne uđeš koncentrirano i ozbiljno u utakmicu, dogodi ti se malo lošiji početak. Imali smo mi tih početaka, Japan SP recimo, Uf, znali smo i gubiti utakmice, ali jako teška utakmica".

Što je prelomilo u našu korist?

"Kad je Mandić stao na gol. Tada smo obranili 4 lopte. vratili smo se i onda drugo poluvrijeme očekivali sam da ćemo se malo odvojiti, ali išla je utakmica gol za gol i na kraju je bilo dosta napeto. Gruzijci su na sreću bacili nekoliko lopti u bunar, mi smo to iskoristili dobro."

A ključni trenutak?

"Znate što je bilo ključno? Vrhunska obrana Hrvatske na igrača manje. Oni su imali 4 ili 5 puta više u tom nekom clutch timeu i mi smo se svaki put odlično branili. Mislim da je to prelomilo utakmicu. Generalno, naši dečki su se borili, nemam zamjerki ili nešto, nego jednostavno Gruzijci su dobro stajali na terenu".

Kad slabiji protiv jačeg osjeti krv, da može, e onda dobiju krila i onda je to često teška utakmica. Jako je bitno da smo pokazali karakter. To je odlika pravih ekipa. Koliko je god teško, da dobiješ. Možda i bolje da je ovako bila malo teža utakmica, da je bio stres, da se pripremimo na sve. Marino Marić za Net.hr.

Ubacili smo 5-1 obranu, naše jako oružje...

"Da i Gruzijci se na 5-1 nisu baš snašli. Tražili smo tu formaciju. Mogu reći kad je izmijenio malo (Sigurdsson op.a), onda je kliknulo. Momci su se nadogradili. Jako teška utakmica. Fizički njima za igrati, nama i njima emotivno, nama za gledati. Ali, to vam je Europsko prvenstvo. Moraju biti spremni da će svaka utakmica biti voda do grla i to je jednostavno tako. Utakmica je bila baš napeta."

Foto: Janek Skarzynski/afp/profimedia

Hrvatska javnost očekuje velike ciljeve od reprezentacije u rukometu...

"Zato i je sve bio mali šok za sve. Bitno da smo ovo prelomili na našu stranu i sad će biti lakše. Ruka će se malo opustiti i nadam se da će biti bolje."

Domagoj Duvnjak je u ekskluzivnom intervjuu za portal Net.ht prije nekoliko dana rekao - "Bit će nervoze protiv Gruzije na našem otvaranju nastupa na EP-u, prva je utakmica. Nova dvorana, dok se sve upozna. Bitno je dobiti tu utakmicu, pa makar i s jednim golom razlike i onda kreneš u turnir. Doći će 10-15 minuta naše dobre igre, serije, neka si dečki stave u glavu da će utakmica 50 minuta biti u egalu.". Sve je Domi pogodio....

"Tako je, Dule zna što priča, to je živa istina. Ima dobru percepciju, možda ih je malo i gledao, snimao. Mi koji smo u tome znali smo da to neće biti lagano. Ono, da ćeš sad ti doći, malo se zezati, trening utakmica i dobiti. Svaka je utakmica teška, sljedeća će isto biti teška protiv Nizozemske u ponedjeljak. Nizozemci su još bolji i brži od Gruzijaca, niži, mi smo kurpulentniji, visoki, kao i Gruzijci. Generalno nam leže više kurpulentnije momčadi s kojima se tučemo, a brzanci, finteri, s njima je teže, teže ih je braniti, teže je s njima igrati. Ako ste primijetili jedan detalj, kad su Gruzijci krenuli u utakmicu dobro, narasla su im krila jer nisu imali što za izgubiti, vodili su protiv favorita, iz nekih svojih mogućnosti izvlačili su 300%, što bi se reklo. Svi su igrali, svi su proigrali. I ovi koji su nesigurni i ovi koji su sigurni i dobro, golman isto ispao pravi."

To su zakonitosti rukometa...

"Da, jesu. Kad slabiji protiv jačeg osjeti krv, da može, e onda dobiju krila i onda je to često teška utakmica. Jako je bitno da smo pokazali karakter. To je odlika pravih ekipa. Koliko je god teško, da dobiješ. Možda i bolje da je ovako bila malo teža utakmica, da je bio stres, da se pripremimo na sve. Da nema laganih utakmica, ulazaka nego da je stres i da moraš biti mamsimalno unura da bi pobijedio", zaključio je Marino Marić.

