Duvnjak progovorio o funkciji sportskog direktora reprezentacije: 'Jednu stvar bih volio'

Domagoj Duvnjak od 2007. godine, kad je na Svjetskom rukometnom prvenstvu u utakmici protiv Španjolske debitirao za reprezentaciju Hrvatske sa 18 godina, nije imao pravi zimski odmor krajem prosinca i početkom siječnja. Sad kad više ne igra za reprezentaciju, "Domi" je mogao uživati s obitelji...

Foto: Daniel Sannum Lauten/afp/profimedia

'Malo je čudno, ali tako je, kako je'

"Bilo je lijepo, nekakva druga strana, za promjenu. Dobro, malo je čudno, ali tako je, kako je. Moralo je jednom i do toga doći", priča Domagoj Duvnjak u uvodu ekskluzivnog intervjua za portal Net.hr.

Nakon gotovo dva desetljeća, po prvi put će jedno veliko rukometno natjecanje proći bez imena Domagoja Duvnjaka u sastavu Hrvatske. Legendarni kapetan, jedan od najboljih svjetskih rukometaša i jedan od najboljih hrvatskih rukometaša ikad, oprostio se od nacionalnog dresa, a uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj otvara dušu i iskreno dijeli svoja razmišljanja o novoj ulozi, stanju u reprezentaciji, budućnosti u Kielu te šansama naših rukometaša na EP-u koje za Hrvatsku počinje u subotu utakmicom protiv Gruzije u skupini E (18.00, RTL i platforma VOYO). Dotaknuo se i moguće funkcije sportskog direktora reprezentacije Hrvatske nakon igračke karijere...

I dok se njegovi donedavni suigrači pripremaju za nove rukometne bitke, Duvnjak je konačno dobio priliku za predah s obitelji. Osjećaj je, priznaje, ambivalentan. Miješaju mu se emocije. Sreća jer je konačno s najmilijima i tuga jer nije sa dečkima u reprezentaciji.

Domagoj Duvnjak obožava reprezentaciju Hrvatske. Uvijek je volio biti dio reprezentacije, reprezentativnih akcija, izazova, velikih natjecanja...

'Reprezentacija je u dobrim i sigurnim rukama'

Tako Domi s jedne strane uživa u zasluženom odmoru, no s druge, kako se Europsko prvenstvo približava, osjeća da će mu nedostajati adrenalin natjecanja i nastupi u najdražem dresu, onom rukometne reprezentacije Hrvatske.

Foto: Daniel Sannum Lauten/afp/profimedia

"Zasad se dobro nosim s tim što nisam s dečkima u reprezentaciji, što nisam s reprezentacijom, ali mislim da kad krene prvenstvo, da će biti totalno drugačije. Gledao sam prijateljske utakmice s Njemačkom. Iskreno, nisam se nervirao, ali sad kad krene natjecanje, mislim da će biti drugačije. Čudno je, ali Bože moj, tako je kako je, godine su tu. Mislim da sam ono što sam mogao dao reprezentaciji. Sad dolaze mlađi, bolji, skočniji i brži, to je prirodan proces. To mora tako biti", govori Domi.

Hrvatska rukometna reprezentacija nije ista bez Domagoj Duvnjaka...

"Ma bit će ista reprezentacija, nakon onog uspjeha što smo napravili u siječnju prošle godine na SP-u. Reprezentacija je u stvarno dobrim i sigurnim rukama. To su sve predivni dečki, predani profesionalci i ja im od srca želim da ostanu zdravi, prije svega, a onda da na valu ove euforije koja još uvijek traje zbog svjetskog srebra, da daju sve od sebe. Hoće li to biti dovoljno za medalju, hoće li to biti dovoljno za sedmo mjesto, nikad ne znaš, ali oni znaju da imaju velikog navijača u meni", iskren je i emotivan Duvnjak.

Foto: Daniel Sannum Lauten/afp/profimedia

Unatoč fizičkoj odsutnosti, Duvnjak je i dalje uz reprezentaciju. Njegova riječ reprezentativcima jako puno znači...

"Čujem se skoro sa svima, u kontaktu smo. Ništa se nije promijenilo, osim što nisam tamo s njima", poručuje i dodaje kako se nada da će uspjeti uživo pogledati prvu utakmicu u Malmou...

"Nadam se da ću uspjeti uhvatiti vremena. Od Kiela do Malmoa ima četiri i pol sata, pa ako se sve posloži, možda i dođem, možda se o dovučem. Tijekom tjedna će biti puno teže jer meni su krenule pripreme, tako da se nadam da će što više utakmica igrati za vikend.

'Sretan sam što sam produžio ugovor s Kielom'

Iako je reprezentativna karijera završena, ona klupska i dalje traje na najvišoj razini. Nedavno je produžio ugovor s rukometnim gigantom Kielom na još godinu dana, što je izazvalo erupciju oduševljenja među navijačima. Ta ljubav je obostrana.

"Iskreno ću vam reći. Sretan sam i ja što sam produžio ugovor na još godinu dana. Kad mi završi ugovor, napunit ću 39 godina, što nije mala brojka. Bogu hvala što sam zdrav i što još uvijek mogu pomoći momčadi Kiela", kaže Duvnjak, svjestan da se njegova uloga u momčadi promijenila.

Nisam dobio nikakvu ponudu, ali ja bih volio definitivno nakon igračke karijere ostati u rukometu, biti među tim dečkima s kojima sam se povezao za cijeli život poslije Svjetskog prvenstva na kojem smo osvojili srebro i razveselili naciju. Predivni su dečki. Što će biti, vidjet ćemo, ali volio bih ostati poslije karijere. Sigurno da ćemo sjesti i vidjeti što i kako. Domagoj Duvnjak o mogućoj funkciji sportskog direktora reprezentacije Hrvatske.

"Ove sezone sam dobio puno veću ulogu u obrani nego u napadu, što je sasvim normalno i meni to odgovara. S iskustvom mogu pomoći dečkima, bilo to deset, petnaest ili dvadeset minuta. Osjećaj kad su objavili produženje i ovacije koje sam dobio, kad sam rekao da sam produžio, to je nešto predivno. Rijetko tko to može doživjeti i to ostaje za cijeli život u sjećanju."

Kao i uvijek, Duvnjak je s velikim zanimanjem pratio pripreme i s optimizmom gleda na nastup Hrvatske u Njemačkoj. Smatra da je momčad u sigurnim rukama i da ima kvalitetu za veliki rezultat.

'Hrvatska može dobiti bilo koga u jednoj utakmici'

"Znate što ću vam reći, ovo je moje mišljenje. Mi možemo dobiti bilo koga dobiti u jednoj utakmici, ali može se i dogoditi nekakvi lošiji dan i možemo izgubiti od slabije reprezentacije. I tu moramo paziti, tu dečki moraju biti oprezni. Mislim da oni to i znaju, glupo je sad pametovati i nešto filozofirati. Sve to dečki znaju. Kao i uvijek što smo išli iz utakmicu u utakmicu, utakmicu po utakmicu. Nikoga se ne smije podcijeniti, dečki to znaju. Bit će nervoze protiv Gruzije na našem otvaranju nastupa na EP-u, prva je utakmica. Nova dvorana, dok se sve upozna. Bitno je dobiti tu utakmicu, pa makar i s jednim golom razlike i onda kreneš u turnir. Doći će 10-15 minuta naše dobre igre, serije, neka si dečki stave u glavu da će utakmica 50 minuta biti u egalu. To je najbitnije. Kad dođe spomenuti naš dobar period, tu bi se trebali odvojiti. Dva boda su na početku jako bitna, da pobjedom uđeš u turnir, a onda na pragu toga je puno lakše igrati drugu utakmicu. Prije nas i Gruzije igraju Nizozemska i Švedska i tu već možeš vidjeti neke stvari, što se događalo. Mislim da je to uvijek veliki plus".

Zanimljivo je Duvnjakovo viđenje ostalih suparnika u skupini E.

"Iskreno, više se pribojavam Nizozemske nego Švedske. Nama više odgovaraju reprezentacije poput Švedske, dok su Nizozemci jako brzi, nezgodni, nižeg rasta. To su nam u prošlosti radili probleme. To su psihički jako teške utakmice, kad znaš da moraš dobiti, a igraš protiv nezgodnog suparnika. Smatram da će dečki i izbornik Sigurdsson napraviti dobru taktiku i da ćemo proći tu utakmicu koja je, u biti kad pogledaš i najbitnija. S pobjedom protiv Nizozemske vjerojatno ideš u drugi krug, 90% si unutra, ako se ne dogodi nešto neočekivano i ludo. To su, u biti, najteže utakmice. Znaš da možeš dobiti, a igraš protiv nezgodnog suparnika koji ti je već radio probleme u prošlosti. To su psihički jako teške utakmice i to govorim iz mog iskustva. Ako dobijemo Gruziju i Nizozemsku, onda protiv Švedske nemamo što izgubiti. U glavi i praktički igraš za prenošenje bodova, ali to je sve rekla - kazala. Sve je to na papiru, krasno i bajno. Dečki iz utakmice u utakmicu trebaju lijepo krenuti, nadam se da će ostati zdravi i to je prvo".

'Šipa je svjetska klasa, to su laki golovi'

Reprezentacija će na ovom EP-u biti oslabljena neigranjem Marina Šipića i Leona Ljevara, no Duvnjak vjeruje da Hrvatska ima širinu.

"Naravno da će nam nedostajati Marin Šipić, pogotovo u napadačkom dijelu. No, bez obzira na sve, mislim da smo dobro pokriveni na svim pozicijama i da će ostala tri pivota odraditi maksimalno dobar posao u napadu. Ne brinem se ja, ali Marin Šipić je, u smislu kad se ne zna što ćemo pa ajmo na Marina, jako bitan. Nisko težište čovjek ima, s njim možeš odigrati dva na dva kad ostaneš bez ideje u napadu. Mogu to i ostali pivoti, da se razumijemo, ali Šipa je tu svjetska klasa. To su nekakvi ti laki golovi koji idu preko Marina, ali mislim da će dečki, svi od prvog do zadnjeg, 'poginuti' za reprezentaciju. Kad pogledamo, imamo stvarno dobru momčad. Istina, neki su se vratili nakon ozljeda i to nije lako, hvataju formu praktički tijekom priprema za Europsko prvenstvo, ali kad krene turnir, kad krene prva utakmica, nadam se uz tu prvu pobjedu da će biti lakše".

'Leon Ljevar je veliki potencijal'

Leon Ljevar je trebao biti adut Hrvatske na EP-u...

"Je, ali to je to što pričamo o zdravlju. Najbitnije je to zdravlje. Do prve utakmice ima još jako malo, u subotu startamo. Ne dao Bog nekakve temperature, gripe, to je uvijek, onako, zeznuto u hotelima. Puno ljudi na malom mjestu, ali moramo biti pozitivni. Žao mi je za Leona, stvarno je dobar. Jednom je bio kad sam ja bio u reprezentaciji. Veliki je potencijal. Čak smo igrali protiv njih, protiv Slovana iz Ljubljane na pripremama. Znači, Kiel protiv Slovana i tamo je već Leon pokazao da izrasta u pravog igrača, ali to ti je to što mi govorimo. Žalimo, plačemo, a uvijek dolaze novi dečki i to mi je jako jako drago. Bez obzira na rezultat na EP-u, hrvatski rukomet ima budućnost, perspektivu. Imali smo mi krize od 2020., nismo uzeli medalju, pa smo 2025. uzeli srebro, ali Hrvatska je uvijek tu negdje. Kad se samo pogledaju brojke koliko rukometaša imamo, a koliko rukometaša ima u Njemačkoj, Francuskoj, to je neusporedivo. Mislim da trebamo biti svjesni i realni da i kad se pogleda infrastruktura i naša hrvatska rukometna liga, mislim da uvijek nekako iskoči iz bilo kojeg kluba, grada, svejedno, a to je bitno. Da se igra rukomet, da što više djece upisuje rukomet jer tako se stvaraju novi igrači."

'Najveći uspjeh svjetskog srebra je povratak djece rukometu'

Ono što ga posebno veseli je šira slika i utjecaj koji uspjesi reprezentacije imaju na popularizaciju rukometa. Srebro s Eura 2020. godine, smatra, imalo je nemjerljiv učinak.

Foto: Daniel Sannum Lauten/afp/profimedia

"To je bio najveći uspjeh tog prvenstva. Ne sama medalja, nego činjenica da smo vratili rukomet tamo gdje mu je mjesto i da su djeca ponovno počela igrati rukomet na igralištima. To svi govore. Rukomet se svjetskim srebrom vratio tamo gdje mu je i mjesto i da su djeca počela igrati rukomet na igralištima."

Potvrdu toga dobiva i iz prve ruke.

"Moj tata je profesor tjelesnog u Đakovu i on mi je rekao da sada i dečki i curice na tjelesnom sami žele igrati rukomet. To je najveći uspjeh i ja se nadam da i u dobrim i u lošim rezultatima, vremenima, da uvijek trebamo biti podrška bilo kako bilo, doći će dobri rezultati. Ne mora to biti odmah ove sezone ili ovo prvenstvo, ali uvijek dolazi nova prilika."

Foto: Daniel Sannum Lauten/afp/profimedia

'Volio bih nakon karijere ostati među dečkima u reprezentaciji'

Za kraj, dotaknuo se Domagoj Duvnjak i mogućnosti da jednog dana preuzme funkciju sportskog direktora reprezentacije. Naime, portal Net.hr je za vrijeme SP-a prošle godine doznao iz dobro obaviještenih izvora kako bi Domagoj Duvnjak trebao postati sportski direktor reprezentacije Hrvatske nakon završene igračke karijere. Jako dobra ideja...

"Iskreno, ne znam, stvarno ne znam ništa o tome. Nisam dobio nikakvu ponudu, ali ja bih volio definitivno nakon igračke karijere ostati u rukometu, biti među tim dečkima s kojima sam se povezao za cijeli život poslije Svjetskog prvenstva na kojem smo osvojili srebro i razveselili naciju. Predivni su dečki. Što će biti, vidjet ćemo, ali volio bih ostati poslije karijere. Sigurno da ćemo sjesti i vidjeti što i kako", zaključio je Domagoj Duvnjak.

