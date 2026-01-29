FREEMAIL
DINAMO I RUKOMET U GRADU /

Mario Šoštarić rekao kako protiv Nijemaca, a onda otkrio: 'Imali smo posebnog gosta'

'Dosta toga je rekao izbornik, i mi pričamo da je organizacija loša'

29.1.2026.
20:01
Ines Goda Forjan
Petter Arvidson/pixsell
Samo nas jedno spavanje dijeli od velikog polufinala Europskog prvenstva između Hrvatske i Njemačke. U Danskoj je Ines Goda Forjan razgovarala s Marijom Šoštarićem

"Dosta toga je rekao izbornik, i mi pričamo da je organizacija loša. Došli smo tu i ne osjećamo se kao polufinalisti već kao ekipa koja je došla na prijateljski turnir. Tu se neke stvari moraju popraviti. Mi smo jaki u glavi, to nas neće pomesti. Idemo se odmoriti, trening je izbornik otkazao. Probat ćemo napraviti dobru analizu i pripremiti se za najvažniji dan za nas."

Njemačka nas je dva puta dobila u pripremnim utakmicama.

"Izgubili smo dvije utakmice, ali mi tada nismo sve pokazali i drugačiji je naboj u prijateljskoj utakmici u odnosu na polufinale. Oni su kvalitetni, puno ovise o vratarima Wolffu i Späthu i ako ih ne razbranimo, imamo dobre šanse i vjerujem da smo spremni. Idemo napraviti sve da uđemo u finale"

Kolika je želja za ulazak u finale?

"Želja je velika, mi ćemo poginuti na terenu da dođemo do finala. Takve stvari ne dolaze svaki dan i kad smo tu idemo uzeti priliku, potući se i samo da si ništa nećemo zamjeriti, vjerujem da će to biti dosta za finale"

Dinamo igra u Herningu protiv Midtjyllanda, a Mario je veliki navijač Dinama.

"Tako blizu tribine, a tako daleko. Vjerujem da će Dinamo pobijediti. Posjetio nas je Martin Erlić koji živi blizu, vidio je autobus, javio se i došao pozdraviti. Želim mu dobru utakmicu, ali da Dinamo uzme tri boda i osigura europsko proljeće".

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Mario Šoštarić
