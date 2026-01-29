Mateo Maraš pred polufinale: 'Gladni smo, nabrijani i spremni pobijediti Njemačku'

oči na njemačku /

Uoči polufinalnog dvoboja Europskog prvenstva protiv Njemačke, atmosfera u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji doseže vrhunac. Igrači su iscrpljeni nakon četiri sata putovanja i logističkih izazova, no fokus ostaje na sutrašnjoj utakmici. Izbornik Dagur Sigurdsson otvoreno je govorio o problemima, dok Mateo Maraš poručuje da reprezentacija izlazi gladna pobjede, ujedinjena i spremna pokazati svoju snagu, bez žaljenja za izazovima prethodnih dana.