dan prije /

Kaos u Danskoj pred polufinale: Umorni reprezentativci idu u “rat” s Njemačkom

Hrvatska rukometna reprezentacija uoči polufinala EP-a protiv Njemačke suočava se s ozbiljnim problemima izvan terena. Zbog odluke organizatora usred noći promijenjen im je smještaj pa su umjesto Herninga završili u Silkeborgu, uz višesatno putovanje i vrlo malo sna. Nezadovoljstvo dodatno raste zbog gustog rasporeda, manjka odmora i organizacijskih propusta, a izbornik Dagur Sigurdsson najavljuje oštar istup na konferenciji za medije.

29.1.2026.
16:58
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
