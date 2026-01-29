Kaos u Danskoj pred polufinale: Umorni reprezentativci idu u “rat” s Njemačkom

dan prije /

Hrvatska rukometna reprezentacija uoči polufinala EP-a protiv Njemačke suočava se s ozbiljnim problemima izvan terena. Zbog odluke organizatora usred noći promijenjen im je smještaj pa su umjesto Herninga završili u Silkeborgu, uz višesatno putovanje i vrlo malo sna. Nezadovoljstvo dodatno raste zbog gustog rasporeda, manjka odmora i organizacijskih propusta, a izbornik Dagur Sigurdsson najavljuje oštar istup na konferenciji za medije.