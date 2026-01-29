Ministri zapljeskali Primorcu na zadnjoj sjednici, Plenković se našalio: 'Marko nije glasao'
Ministar financija Marko Primorac na današnjoj je sjednici Vlade održao svoje posljednje obraćanje u toj funkciji.
Primorac je svima zahvalio na nominaciji za poziciju potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).
"Nastavit ću i dalje raditi za gospodarske interese Republike Hrvatske, a svim članicama i članovima ove Vlade želim uspješan nastavak rada", rekao je Primorac.
Premijer Andrej Plenković zahvalio je Primorcu, a članovi Vlade to su popratili pljeskom.
"Nadam se da ćete proći sva ova saslušanja na odborima EIB-a u ovih mjesec dana i da ćete onda dolaziti u Hrvatsku s prijedlozima kako sufinancirati važne projekte za razvoj Hrvatske. Tko je za? Svi smo prihvatili, Marko nije glasao, nije baš pristojno glasati za sebe", našalio se Plenković.