Ministri zapljeskali Primorcu na zadnjoj sjednici, Plenković se našalio: 'Marko nije glasao'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

APLAUZ ZA NJEGA /

Ministar financija Marko Primorac na današnjoj je sjednici Vlade održao svoje posljednje obraćanje u toj funkciji.

Primorac je svima zahvalio na nominaciji za poziciju potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).

"Nastavit ću i dalje raditi za gospodarske interese Republike Hrvatske, a svim članicama i članovima ove Vlade želim uspješan nastavak rada", rekao je Primorac.

Premijer Andrej Plenković zahvalio je Primorcu, a članovi Vlade to su popratili pljeskom.

"Nadam se da ćete proći sva ova saslušanja na odborima EIB-a u ovih mjesec dana i da ćete onda dolaziti u Hrvatsku s prijedlozima kako sufinancirati važne projekte za razvoj Hrvatske. Tko je za? Svi smo prihvatili, Marko nije glasao, nije baš pristojno glasati za sebe", našalio se Plenković.