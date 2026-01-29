FREEMAIL
SPREMAJU SE VREĆE PIJESKA /

Vi bi prvi red do mora? Razmislite dvaput... Dalmatince čeka besana noć, pogledajte ove prizore

Vi bi prvi red do mora? Razmislite dvaput... Dalmatince čeka besana noć, pogledajte ove prizore
Foto: Đurđica Čavka, Dalmacija Danas

Sunčani kraj siječnja i ispijanje kava na dalmatinskim rivama u četvrtak je dokinulo jugo. Jutro u Kaštelima obiluje kišom i južinom, a jaki udari vjetra razlilli su more sve do kućnih pragova

29.1.2026.
9:10
danas.hr
Đurđica Čavka, Dalmacija Danas
Sunčani kraj siječnja i ispijanje kava na dalmatinskim rivama u četvrtak je dokinulo jugo. Jutro u Kaštelima obiluje kišom i južinom, a jaki udari vjetra razlilli su more sve do kućnih pragova. Novinarka portala Dalmacija danas sve je zabilježila kamerom.

Foto: Đurđica Čavka, Dalmacija Danas
Foto: Đurđica Čavka, Dalmacija Danas

"U današnjem obilasku donjokaštelanske rive zatekli smo udare valova visine i do 3-4 metra, a mještani nam pričaju kako očekuju besanu noć", navodi.

Vi bi prvi red do mora? Razmislite dvaput... Dalmatince čeka besana noć, pogledajte ove prizore
Foto: Đurđica Čavka, Dalmacija Danas

U pripremi vreće s pijeskom

More na donjokaštelanskoj rivi redovito se izlije te dođe do kućnih pragova od čega strepe oni koji žive prvi red do mora, piše Dalmacija danas. U pripremi su vreće s pijeskom, daske i razna druga pomagala koja sprečavaju prodor mora do kuća.

Vi bi prvi red do mora? Razmislite dvaput... Dalmatince čeka besana noć, pogledajte ove prizore
Foto: Đurđica Čavka, Dalmacija Danas

U portu u Kaštel Novom more se već polako izlilo na cestu, a duž štafilićke rive novinarska ekipa zatekla je dosta kamenja koje je more izbacilo. 

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

KaštelaJugoValovi
