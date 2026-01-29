Hrvati 'pukli' zbog apsurda u Zagrebu, stiglo objašnjenje: 'Pretvorili su ga u smetlište!'

Na hrvatskom Redditu je objava pod naslovom "Apsurd najma stanova u Zagrebu" pokrenula lavinu komentara i otvorila žustru raspravu o gorućem problemu s kojim se suočavaju brojni podstanari.

Korisnik, koji je naglasio da osobno nema stambenih problema, izrazio je šok zbog onoga što je vidio na društvenim mrežama: žena koja piše detaljnu biografiju sebe i svog psa, prilaže fotografije i opisuje svoje hobije, sve kako bi dobila priliku unajmiti "polupanu šupu s Ikeinim namještajem".

Njegova objava, koja je brzo prikupila stotine reakcija, postala je ventil za frustracije i podstanara i najmodavaca, razotkrivajući duboke podjele i probleme na zagrebačkom tržištu najma.

Podstanari protiv najmodavaca: Borba bez pobjednika

Autor objave postavio je pitanje koje muči mnoge: "Jel stvarno došlo vrijeme da se moraš uvlačiti stanodavcu u pakšu da bi ti njemu plaćao nekakvu oronulu prostoriju?" Njegov stav da je unajmljeni stan, nakon plaćanja, privremeno vlasništvo podstanara u kojem bi trebao imati slobodu sve dok ne uništava imovinu i ne remeti mir, izazvao je burne reakcije.

Najviše polemike izazvala je tvrdnja o pušenju. Stotine korisnika usprotivilo se toj ideji, a jedan od najpopularnijih komentara sažima mišljenje većine: "Slažem se sa svime, osim pušenjem u stanu. Dim cigareta uvlači se u namještaj, zavjese, zidove."

S druge strane, mnogi najmodavci podijelili su svoja negativna iskustva koja objašnjavaju zašto su postali toliko oprezni. Komentari su puni priča o uništenim stanovima, neplaćenim režijama i podstanarima koje je, zbog zakona koji štiti najmoprimce, gotovo nemoguće iseliti. Jedan je korisnik opisao kako su mu podstanari ostavili stan pretvoren u smetlište, dok je drugi podijelio priču o obitelji koja dvije godine nije platila ni centa, a zakon mu nije omogućio brzo rješenje. Upravo zbog takvih situacija, ističu najmodavci, prisiljeni su provoditi stroge selekcije, jer "dovoljni su jedni takvi da ti skrate život za deset godina".

U Njemačkoj još rigoroznije

Rasprava je brzo prešla granice Hrvatske. Jedan od najzapaženijih komentara stigao je od korisnika iz Njemačke, koji je opisao proces najma koji zagrebačku situaciju čini gotovo benignom.

Tamo je, kako navodi, za prijavu za stan potrebno poslati životopis s fotografijom, motivacijsko pismo, zadnje tri platne liste, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o kreditnoj sposobnosti.

Tek nakon te prve selekcije kandidati dobivaju priliku vidjeti stan, često u grupnim obilascima sa stotinama drugih zainteresiranih. Slična iskustva podijelili su i korisnici iz drugih zemalja, potvrđujući da je pritisak na tržište najma globalni fenomen.

Povjerenje je postalo najkuplja valuta

Ova objava dolazi u vrijeme kada je tržište u Zagrebu posebno turbulentno. Cijene najma dosegle su prosjek od gotovo 900 eura, što je za mnoge mlade ljude iznos cijele plaće. Fenomen "IKEA-fikacije rupa", gdje se stari i derutni prostori uz minimalna ulaganja iznajmljuju kao luksuzni stanovi, postao je svakodnevica.

Uvođenje novog poreza na nekretnine početkom prošle godine, koje je trebalo povećati ponudu stanova za dugoročni najam, čini se da je imalo suprotan učinak. Mnogi vlasnici prebacili su trošak poreza na podstanare ili postali još izbirljiviji, što je i dovelo do trenda "biografija za stan" koji je potaknuo originalnu objavu.

Kroz stotine komentara postalo je jasno da "apsurd" s početka priče nije samo frustracija jednog pojedinca, već simptom dubljeg problema. Dok podstanari sanjaju o normalnom krovu nad glavom bez ponižavajućih audicija, najmodavci u strahu od loših iskustava i neadekvatne zakonske zaštite pooštravaju kriterije do krajnjih granica. Rezultat je tržište na kojem su obje strane u neprestanoj borbi, a povjerenje je postalo najskuplja valuta.

