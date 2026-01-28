Jesu li me oderali? Račun od 440 eura potaknuo lavinu! Jedna stavka je 'prelila čašu'

Vlasnik automobila u Hrvatskoj nedavno se našao u šoku nakon redovitog servisa svog automobila u ovlaštenom servisu. Suočen s računom od preko 440 eura, odlučio je potražiti mišljenje internetske zajednice, postavivši na Redditu jednostavno, ali znakovito pitanje: "Jesu li me oderali?".

Njegova objava, popraćena fotografijom detaljnog računa, brzo je postala viralna i pokrenula žustru raspravu o cijenama održavanja vozila, "zamci jamstva" i vječnoj dilemi između ovlaštenih i neovisnih servisera.

Gotovo jednoglasni odgovor zajednice bio je potvrdan, ali s važnom napomenom. "S jedne strane da, jer troškovi nisu realni, sa druge strane će te svaki ovlašteni servis na isti način oderati pa nemaš baš neke druge opcije", sažeo je jedan od najpopularnijih komentara. Budući da je automobil još uvijek pod jamstvom, vlasnik, kao i mnogi drugi, osjeća se primoranim koristiti usluge ovlaštenih servisa kako bi zadržao garanciju, unatoč osjetno višim cijenama.

Analiza računa koja otkriva praksu servisa

Korisnici Reddita detaljno su analizirali svaku stavku na priloženom računu i istaknuli nekoliko točaka koje smatraju spornima. Posebno su se istaknule cijene dijelova. Svjećice po cijeni od gotovo trideset eura po komadu izazvale su čuđenje, a jedan je komentator izračunao da se zamjenski, ali jednako kvalitetni NGK dijelovi mogu pronaći za upola manji iznos. Slična je situacija i s motornim uljem, čija je cijena po litri u servisu bila dvostruko viša od maloprodajne cijene u specijaliziranim trgovinama.

Osim marži na dijelove, rasprava se povela i oko cijene rada. Naplata zamjene filtera kabine i zraka, posla koji prema mnogima traje desetak minuta i ne zahtijeva poseban alat, doživljena je kao nepotreban trošak. Ipak, kap koja je prelila čašu za mnoge bila je stavka "podloška čepa kartera" po cijeni od 3,50 eura, što je postalo simbolom prakse naplaćivanja i najmanjih sitnica po napuhanim cijenama.

Širi kontekst: Cijene rastu, a vozači su u škripcu

Objava ovog korisnika dolazi u vrijeme kada se hrvatski vozači suočavaju s osjetnim rastom troškova. Početkom 2026. godine došlo je do značajnog povećanja naknade za korištenje javnih cesta, što je uz prethodna poskupljenja tehničkih pregleda stvorilo dojam da je posjedovanje automobila postalo znatan financijski teret.

Rasprava je neizbježno dovela do pitanja može li se jamstvo zadržati i ako se automobil servisira izvan ovlaštene mreže. Iako zakonodavstvo Europske unije to dopušta pod uvjetom da se servis obavlja prema specifikacijama proizvođača i s odgovarajućim dijelovima, mnogi vozači zaziru od te mogućnosti zbog straha od komplikacija prilikom eventualnog kvara.

Na kraju, čini se da je visoki račun koji je pokrenuo ovu raspravu zapravo cijena mira i očuvanog jamstva, cijena koju su mnogi, iako nevoljko, prisiljeni platiti.

