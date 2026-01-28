Hrvatska je dobila protivnika u polufinalu: Evo kada i s kim igramo

Hrvatska rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Europskog prvenstva! Tamo nas čeka Njemačka.

Hrvatski su rukometaši s 27-25 pobijedili Mađarsku i došli do borbe za medalje. U kasnijem terminu Danska je pobijedila Norvešku i završila na prvom mjestu u Skupini I. Na drugom mjestu je Njemačka koja tako ide na Hrvatsku u polufinalu. U drugom će polufinalu igrati Danska i Island.

Oba polufinala igrat će se u danskom Herningu u petak, 30. siječnja. Naša reprezentacija trebala bi igrati protiv Njemačke u 17:45 jer je za pretpostaviti da će prime time, odnosno termin od 20:30 pripasti Dancima koji igraju s Islandom.

