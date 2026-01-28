FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STARI ZNANCI /

Hrvatska je dobila protivnika u polufinalu: Evo kada i s kim igramo

Hrvatska je dobila protivnika u polufinalu: Evo kada i s kim igramo
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Oba polufinala igrat će se u danskom Herningu u petak, 30. siječnja

28.1.2026.
21:57
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Europskog prvenstva! Tamo nas čeka Njemačka

Hrvatski su rukometaši s 27-25 pobijedili Mađarsku i došli do borbe za medalje. U kasnijem terminu Danska je pobijedila Norvešku i završila na prvom mjestu u Skupini I. Na drugom mjestu je Njemačka koja tako ide na Hrvatsku u polufinalu. U drugom će polufinalu igrati Danska i Island.

Oba polufinala igrat će se u danskom Herningu u petak, 30. siječnja. Naša reprezentacija trebala bi igrati protiv Njemačke u 17:45 jer je za pretpostaviti da će prime time, odnosno termin od 20:30 pripasti Dancima koji igraju s Islandom.

POGLEDAJTE VIDEO: Konačno! Pogledajte gol kojime je Hrvatska nakon dugog mučenja povela protiv Mađarske

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STARI ZNANCI /
Hrvatska je dobila protivnika u polufinalu: Evo kada i s kim igramo