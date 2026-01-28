Islandski rukometni bog ovim je momcima udahnuo ono što im je nedostajalo

Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva. Nakon dva propuštena polufinala Eura, sada smo se nakon 2020. vratili. Recept je bio isti kao i prošle godine na Svjetskom prvenstvu. Jedan poraz u skupini (od ekipe koja nije ušla u polufinale, sada Švedska, tada Egipat) i onda smo nanizali pobjede protiv ekipa koje su al pari s nama kada gledamo pojedinačnu kvalitetu. Srušili smo Island i tako se napuni samopouzdanjem. Uslijedila je rutinska pobjeda nad Švicarcima. Ušli smo onda u dvije biti ili ne biti utakmice i ponovno, kao i prošle godine, pokazali da se znamo boriti u rovovima.

Nije sve bilo sjajno, mučili smo se i sada protiv Mađarske u početku. Loše smo ušli u utakmicu, Mađari su se rano odvojili na četiri razlike i već tada smo slutili da nas čeka drama i teško rovarenje ako želimo u polufinale.

I onda je došao naš dio utakmice. Dio utakmice u kojem smo bolji od protivnik. Tu, još jednom, moramo odati počast Daguru Sigurdssonu. Islanđanin uvijek izvuče nekog asa iz rukava. Sada je ponovno reagirao igrom 7 na 6 koja nas služi vrlo dobro na ovom prvenstvu. Pojačali smo obranu u drugom dijelu i oko 45. minute prvi put preuzeli vodstvo. U posljednjim minutama nastala je prava drama, bilo je tu konfuzije, mučili smo se u napadu, malo su nasi norveški suci pogurali, a mi smo došli do nove velike, povijesne pobjede u plasirali se u polufinale.

Sigurdsson je momcima vratio vjeru u sebe

Nije to bilo savršena rukometna predstava, niti blizu. Nismo suvereno pobijedili Mađarsku koja je bila bez motiva u ovoj utakmici. Mučili smo se, dugo izlazili iz početnog grča, ali na kraju smo pobijedili. Opet smo pokazali onaj mentalitet i vjeru u sebe koja prati ovu reprezentaciju od prošle godine. Sigurdsson je ovim momcima vratio vjeru sebe. Uvjerio ih je da mogu postati šampioni i oni su to i postali. Kada dođe stani-pani trenutak, nitko se u svijetu rukometa ne snalazi bolje od Hrvata.

Nakon utakmice svi naši reprezentativci spominju tu borbenost i inat. Za ovu reprezentaciju to nisu samo floskule. Osjeti je tijekom utakmice da, koliko god loše izgledali, imamo se šanse vratiti i dobiti utakmicu. To je najveća snaga ove ekipe i zbog toga niti Danci, niti Nijemci, ne mogu mirno spavati.

