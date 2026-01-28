Legenda kod Mojmire nakon velike pobjede Hrvatske: 'To mi govori da možemo biti prvaci'

Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku s 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na Europskom prvenstvu gdje će igrati protiv Njemačke.

U studiju RTL Direkt pojavio se i Goran Šprem, bivši hrvatski reprezentativac te analizirao veliku pobjedu i plasman u polufinale.

"Slavlje je gotovo, sada slijedi najteži dio. Dečki su smrvljeni nakon ova dva dana. Moram ti reci da ne igramo lijep rukomet i to je nešto sto mi govori da možemo postati prvaci", rekao je pa se dotaknuo i rasporeda natjecanja prema kojem je Hrvatska odigrala dvije utakmice u dva dana.

"Ovo je sulud ritam! Za sve je ovo jako teško. Tko preživi energetski igrat će najbolje u petak i nedjelju", rekao je pa komentirao izostanak Srne.

"Tin Lučin je pokazao da može zamijeniti Srnu...", rekao je kratko.

"Mi moramo uvijek biti dramatični, sin i ja smo gledali, izgubio sam sve živce. Možete misliti koliko ovo troši igrače. Kada sve dobro završi ipak je lijepo. Pitaj Mađare kako je njima". poručio je Mojmiri koju je zanimalo sjećaju li se igrači detalja ove utakmice.

"U ovakvim situacijama ničega se ne sjećam, previše energije izađe iz tebe i ne sjećaš se tih detalja", objasnio je Šprem, a onda su prokomentirali kakav je utjecaj izbornik u najtežim trenucima.

"Najpametnije je da dođeš do zraka, utakmica te odnese, držiš se nekih postulata od prije. Nema toga previše što trener može baš u tom trenutku. Svaka mu čast, prave reprezentacije pobjeđuju i kada ne igraju dobro. Mislim da možemo puno bolje" kaže Šprem i za kraj daje prognozu finala.

"Bolje je da je Njemačka, Danska je druga dimenzija, prava reprezentacija. Da smo si mogli birat protivnika u polufinalu, svi bi uzeli Njemačku"

Što su još pričali o praznovjerju, Duvnjaku pogledajte u prilogu.

POGLEDAJTE VIDEO: Šprem otvoreno nakon velike pobjede: 'Ne igramo lijepo i baš zato mislim da možemo biti prvaci!'