Chef Toni Boban u žiriju 'Igre chefova': 'Nikad bižat od teće, od nje sve kreće!'

U žiri RTL-ova novog kulinarskog showa 'Igra chefova' stiže chef Toni Boban, splitski chef i vlasnik restorana k.užina, čiji su profesionalni put i kulinarska filozofija oblikovani sportskom disciplinom, obiteljskim vrijednostima i hrabrošću velikih životnih odluka.

Foto: RTL

Boban je rođen u Maleziji, gdje je njegov otac, profesionalni nogometaš, nastavio sportsku karijeru, a upravo je to razdoblje snažno obilježilo njegovo djetinjstvo: „Otac je bio nogometaš i spletom okolnosti završio je u Maleziji. Tamo smo se brat i ja rodili. Bili smo stalno zajedno, što nas je dodatno povezalo, i mislim da smo zbog toga i danas jako bliski. Često su nam dolazili obitelj i prijatelji, pa iz tog razdoblja nosim jako lijepe uspomene“, prisjeća se Boban.

Obitelj se u Hrvatsku vratila prije njegova polaska u osnovnu školu, a sport je dugo bio njegov primarni životni smjer. Nogomet je trenirao ozbiljno, odrastajući uz oca koji je već prošao profesionalni put: „Bilo je lijepo biti u nogometu jer mi je i otac igrao. Brzo se povežeš s njim, ali s tim dolaze i očekivanja.“

Foto: RTL

Ljubav prema kuhanju pojavila se u sedmom razredu osnovne škole, no vrlo brzo prerasla je u ozbiljnu strast: „Što sam više znao i bio sigurniji u sebe, to sam više zavolio kuhanje. Kada ovladaš znanjem, samo ideš dalje.“ S osamnaest godina donosi tešku, ali presudnu odluku - odustaje od nogometa i u potpunosti se okreće kuhanju što, priznaje, nije bio lak potez: „Bilo je teško jer sport zaista voliš, a s ekipom s kojom treniraš praktički odrastaš. Nakon razgovora s roditeljima donio sam odluku da se posvetim kuhanju.“

Prekaljeni chef Hrvoje Zirojević uzeo ga je pod svoje i Boban ne skriva koliko mu je to mentorstvo značilo i koliko je naučio od Zirojevića, o ponašanju, poštovanju i samom kuhanju. Lekcija je, kaže, uvijek ista: „Marljivo raditi i biti originalan, nikad bižat od teće - od nje sve kreće! I rekao bih virovat u sebe. Uvik virovat u sebe ako daješ svoj maksimum. Trud se uvik isplati!“

Danas ističe kako su sportska disciplina i mentalna izdržljivost temelj njegova rada u profesionalnoj kuhinji, a trud i uspjeh pokazao je i u poznatom splitskom restoranu Corto Maltese, u kojem je godinama radio kao glavni chef: „Sport te nauči disciplini, a to je iznimno važno u kuhinji. Kuhinje su organizirani, zahtjevni sustavi i moraš se znati prilagoditi uvjetima koje imaš“, zaključuje Boban.

Foto: RTL

Kao i mnogim chefovima, najveća želja i san bilo je otvaranje vlastitog restorana: „Otvaranje restorana je nešto posebno, ali i ogroman teret. Čovjek često nije svjestan svega što ga čeka. Snalaziš se kako znaš, ali učiš dok si živ. Uvijek sam želio imati svoje mjesto i da ono ne bude klasično. Nisam previše vagao i analizirao - jednostavno sam krenuo. Da znaš sve što te čeka, vjerojatno se ne bi ni upustio u to.“

Iskusni chef ne skriva kako počeci nisu bili sasvim jednostavni: „Znaš da si dobar i da radiš nešto drugačije, ali gostiju nema. Dođe zima nakon prve sezone i pitaš se kako dalje. No izdržali smo i danas smo na stabilnim temeljima“, kaže i dodaje kako su mu u tim trenucima najveći oslonac bili obitelj i prijatelji: „Obitelj je uvijek oslonac, a prijatelji su nam stvarno puno pomogli - neki su u početku čak i prali suđe!“

Foto: RTL

Boban ponosno ističe i ključnu ulogu supruge Mirne i dodaje kako ne bi bio toliko uspješan da uz njega cijelim putem nije bila ona: „Supruga je bila presudna, znala je koliko mi to znači. Bez nje ne bih krenuo u sve to - ona vodi financije. Jedna osoba ne može istovremeno kuhati, biti kreativna, voditi

financije i raditi dvanaest sati dnevno.“ Posao, priznaje, neminovno ulazi u privatni život, osobito u prvim godinama: „Posao se nosi kući - tko kaže drugačije, ne govori istinu. Prve godine su jako teške, ali mislim da nas je to kao par dodatno ojačalo. Zajedno smo od 19. godine i zajedno smo odrastali.“

Foto: RTL

Rad i ustrajnost isplatili su se te je k.užina osvojila preporuku Michelinova vodiča uz oznaku Bib Gourmand, rezerviranu za restorane s kvalitetnim jelima po pristupačnim cijenama. Bobanov restoran nastavlja oduševljavati Splićane, ali i mnogobrojne turiste svojim zanimljivim spojevima namirnica, reinterpretacijama tradicionalnih jela i uvijek svježim idejama!

U 'Igri chefova' Toni Boban donijet će rad, disciplinu, autentičnost i duboko razumijevanje realnosti profesionalne kuhinje, nudeći kandidatima znanje, ali i iskren pogled na put koji stoji iza svakog uspjeha.

'Igra chefova' stiže na RTL i platformu Voyo ovog proljeća!

